Der Sportbund Pfalz bietet ein Wochenendseminar im Bereich „Gesundheitssport“ online an. Dabei stehen Faszientraining und Core-Power im Mittelpunkt.

Die Fortbildung eignet sich für alle Trainer und Übungsleiter, Jung und Alt, Frauen und Männer aus allen Fachbereichen, die in kompakter Form die wichtigsten Grundlagen von Core-Training in Verbindung mit Haltungsschulung erlernen möchten und sich in die Grundlagen des Faszientrainings einarbeiten möchten.

Inhalte des Seminars sind unter anderem Theorie und Praxis der beiden genannten Gebiete sowie Übungen zum Kennenlernen. Für die sportpraktischen Übungen sind eine Matte, dicke Socken, ein Hocker oder ein Stuhl, zwei harte Tennis- oder Triggerbälle, zwei gefüllte 0,5-Liter-Plastiktrinkflaschen oder zwei Hanteln à 500 Gramm notwendig. Das Seminar findet am Freitag, 16. April, 9 bis 18 Uhr, sowie Samstag, 17. April, 9 bis 12 Uhr, statt, es kostet 50 Euro. Anmeldeschluss ist Montag, 12. April, 8 Uhr.

Die Anmeldung erfolgt unter www.sportbund-pfalz.de. zg

