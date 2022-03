Nachdem Tanja Werner den Verantwortlichen der HSG St. Leon/Reilingen mitgeteilt hat, dass sie aus beruflichen Gründen, über die Saison hinaus als Trainerin der 2. Handball-Frauenmannschaft nicht mehr zur Verfügung steht, musste ein neuer Trainer gefunden werden. Es wird Daniel Weinheimer, der zurzeit noch das Drittliga-Team der TSG Ketsch II betreut. Zuvor war er Trainer bei den Damen des TSV Rot in der Badenliga.

Das Profil des neuen Übungsleiters war klar definiert und man wollte einen jungen, aber hungrigen Trainer finden, der die Mannschaft in der aktuell sehr starken Verfassung – sie ist Tabellenführer in der Verbandsliga – zur Saison 22/23 übernimmt.

Verantwortliche freuen sich

© Bären

„Mit Daniel Weinheimer haben wir einen perfekten Trainer für diese Aufgabe und Ausgangssituation gefunden. Daniel verfügt über ein fantastisches Netzwerk im Damenhandball und besitzt für sein Alter schon eine tiefe Erfahrung im spielerischen Detail“, freuen sich die Verantwortlichen der HSG in einer Pressemitteilung. Weinheimer passe perfekt in ihr Bild, um die Vereinsziele und Identität zu stärken.

Der Trainer ist gespannt auf die neue Aufgabe: „Nach der sehr anstrengenden und zeitintensiven Saison in der 3. Liga wollte ich wieder in einem Verein arbeiten, in dem ich mich wohlfühle, ein Dorfverein, bei dem man trotzdem sportlich noch einiges erreichen kann.“ Die HSG sei schon in meiner Zeit beim TSV Rot ein interessanter Verein gewesen, auch weil er enorme Möglichkeiten habe: „Es ist alles das, was man braucht, zudem steckt noch viel Potenzial im Damenbereich und das will ich ausschöpfen und weiter nach vorne bringen.“

Nach nur wenigen Gesprächen mit den Verantwortlichen des Vereins sei für ihn klar gewesen: „Die HSG und ich – das passt.“ Sollte der Aufstieg in die Badenliga klappen, sei sein Ziel nicht nur Klassenerhalt, sondern Weinheimer will trotz der Aufsteigerrolle direkt einen guten Mittelfeldplatz erreichen, was mit dieser Mannschaft durchaus möglich sei: „Ich möchte das Angriffsspiel deutlich schneller anlegen und die Abwehr mit mehreren Abwehrformationen stabil und flexibel aufstellen. Der Großteil der Mannschaft bleibt bestehen und mit ein paar Neuzugängen, freue ich mich auf eine tolle Zeit und spannende Derbys.“

Dank an Tanja Werner

Der scheidenden Trainerin gilt der Dank der Verantwortlichen für ihren außerordentlichen Einsatz: „Wir hoffen alle sehr, dass sie sich mit dem Aufstieg in die Badenliga bei uns verabschieden kann“. schreibt Jonathan Winter im Namen aller Verantwortlichen. zg/Bild: Bären