Die Kogge legt im Hardtwald an

Wenn an diesem Samstag der FC Hansa Rostock beim SV Sandhausen gastiert, dann treffen zweifellos zwei formstarke Teams in der 2. Fußball-Bundesliga aufeinander. Mit zwei Siegen nacheinander hat sich der Aufsteiger nach oben gearbeitet, doch in Sicherheit ist das Team von Jens Härtel noch lange nicht. Anders geht es auch dem SVS nicht.

Hinzu kommt ein Corona-Ausbruch, der für Fragezeichen bei Hansa sorgt. „Die Jungs, die fit sind, bereiten wir bestmöglich vor. Wir haben 19 gesunde Feldspieler, der große Kader hilft uns“, sagte Härtel. Mittlerweile seien nach Clubangaben sechs Spieler und zwei Personen aus dem Umfeld positiv auf Covid-19 getestet worden. Darüber hinaus fehlen der gelbgesperrte Calogero Rizzuto und der verletzte Nils Fröling. Zumindest Lukas Fröde ist wieder zurück.

Im SVS erwartet Härtel einen körperlich starken Gegner. „Sandhausen hat seit der Winterpause das Defensivverhalten deutlich verbessert, will den Lauf fortsetzen und ist die drittbeste Rückrundenmannschaft. Aber jede Serie reißt mal“, gibt sich der Coach der Rostocker kämpferisch. Nach einer starken Rückrunde sicherte sich der frühere Bundesligist den Aufstieg. In der Endabrechnung lag der FC Hansa auch dank des besseren Torverhältnisses vor dem FC Ingolstadt. Zuvor kämpfte man neun Jahre lang in der Drittklassigkeit um den Anschluss. Nun ist man auf einem guten Weg, im Unterhaus zu bleiben. fred

