„Die Liga hat ihren eigenen Reiz“

Mit seinen Treffern will Harun Solak (28) den SV 98 Schwetzingen wieder raus aus der Landesliga Rhein-Neckar schießen. Ob das in dieser Saison schon klappt, lässt sich noch nicht abschätzen. Aber: Solak sieht viele positive Ansätze, wie er im Interview verrät.

Harun Solak, die Pause war sehr lang, aber jetzt haben Sie und Ihre Mitspieler endlich wieder den Ball am Fuß. Wie hat sich das angefühlt?

Harun Solak: Es war eine sehr ungewohnte Situation. Die lange Pause hat man in den ersten Einheiten auf jeden Fall gespürt, besonders bei der Ballan- und mitnahme. Da hat es uns auch nicht geholfen, dass wir uns fit gehalten haben, das Training mit der Mannschaft kann man nicht ersetzen. Auch die Schüsse waren nicht mehr so platziert, aber mit jeder Einheit wurde es wieder besser.

Ihr Trainer Matthias Mrosek sagte, dass man insgesamt im Soll sei. In den vergangenen Jahren war es unruhig und es gab den einen oder anderen Umbruch. Wie kommt es in der Mannschaft an, dass es inzwischen wieder ruhiger ist?

Solak: Das Drumherum hat sich auf jeden Fall verbessert, das stimmt. Mit Willi Schönecks Rückkehr und Rolf Fetzers Arbeit als Spielleiter wurden die Strukturen gefestigt. Für einen Spieler erscheint das erst einmal nicht so wichtig, aber dadurch strahlt der Verein eine Ruhe aus. Ich finde, wir sind jetzt viel besser aufgestellt.

Was haben Sie und die Mannschaft aus den schwierigen Vorjahren mitgenommen?

Solak: Im Vorjahr war der Kader kleiner, jetzt sind wir breiter aufgestellt. Das hilft und wir wollen als Mannschaft wieder füreinander da sein. Wenn einer den Ball verliert, dann ist der Nebenmann zur Stelle, um den Ball zurückzuholen. Die Teamchemie ist wieder besser.

Wie beurteilen Sie die Vorbereitung im Allgemeinen?

Solak: Ich habe bislang einen ganz guten Eindruck. Wir haben noch einige Urlauber und deswegen brauchen wir auch noch die Zeit, um uns zu finden. Die Testspiele haben aber gezeigt, dass wir an Qualität dazugewonnen haben und wenn wir gut in die Saison kommen, dann dürfen wir auch mit vielen Siegen rechnen.

Was macht die Landesliga für Sie aus? Sind es vor allem die Derbys, auf die Sie sich freuen?

Solak: Auf jeden Fall. Ich habe auch in der Oberliga, Regionalliga und Verbandsliga gespielt, aber diese Spielklasse hat ihren Reiz. Mit Schwetzingen haben wir da großes Glück, denn es macht eine Menge Spaß, vor so vielen Zuschauern zu spielen, die bei der Vielzahl der Derbys durch die Region ins Stadion kommen.

Der Trainer hat kurz vor der Unterbrechung übernommen. Er war zwar auch zuvor immer im Training dabei, aber hat sich dennoch noch einmal was verändert im Zusammenspiel und im Umgang mit der Mannschaft?

Solak: Er hat als Sportlicher Leiter das Geschehen natürlich immer beobachtet und versucht jetzt einiges zu verbessern, um wieder erfolgreichen Fußball zu spielen. Wir versuchen zielstrebig anzugreifen und das umzusetzen, was wir am besten können. Er versucht, aus jedem Spieler das Maximum herauszuholen und auch die Disziplin wurde erhöht.

Ist das Saisonziel schon formuliert?

Solak: Wir wollen ins obere Drittel und wenn wir das erreicht haben, schauen wir von Spiel zu Spiel. Bild: Fischer