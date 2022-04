Vertreter des Schwetzinger Linken um Stadtrat Werner Zieger erfreuten Passanten am Samstag auf den Kleinen Planken in Schwetzingen mit Schokoosterhasen. Kinder und Erwachsene gleichermaßen freuten sich über den süßen Gruß zum Osterwochenende. „Das Wetter war toll und die Menschen gut gelaunt. So war es auch kein Wunder, dass in nur rund zwei Stunden alle Häschen verteilt waren“, schreiben die Linken in einer Pressemitteilung. zg

