Die Spekulationen nehmen nicht ab

Die Winterpause naht und damit steht auch die Öffnung des zweiten Transferfensters kurz bevor. Beim abstiegsbedrohten Fußball-Zweitligisten SV Sandhausen bedeutet diese Zeit gleichzeitig auch, dass die bisherige Saison genau analysiert wird, verspricht Trainer Alois Schwartz vor dem Spiel am Samstag bei Holstein Kiel (Spielbeginn: 13.30 Uhr): „Wir werden unsere Schlüsse ziehen, aber das werden wir intern besprechen.“

Trotzdem wurden schon in den vergangenen Wochen erste Namen am Hardtwald gehandelt. Unter anderem steht der Ex-Mannheimer Valmir Sulejmani offenbar hoch im Kurs (wir berichteten). Schwartz heizt die Spekulationen nicht weiter an, widerspricht aber auch nicht: „Ich werde keine Namen kommentieren. Je näher die Winterpause rückt, desto mehr wird gesprochen – vor allem dann, wenn man im Keller steht. Wir müssen schauen, wo wir Impulse setzen wollen und werden Augen und Ohren offen halten.“

Einen möglichen Hinweis lieferte Sulejmani indes selbst, denn der Angreifer war in dieser Woche in der Gegend und besuchte am Montag das Spiel seines früheren Arbeitgebers SV Waldhof. Der Vertrag des 25-Jährigen, der schon in der Vergangenheit mit dem SVS in Verbindung gebracht wurde, läuft am Ende der Saison aus. Bei Hannover kam er aufgrund der einen oder anderen Blessur bislang erst auf 141 Minuten. Ob der noch torlose Sulejmani aber auch eine Soforthilfe wäre, erscheint zumindest fraglich. Auch Schwartz weiß: „Im Winter ist es immer schwer, das wissen wir. Da braucht man Geduld.“ mjw