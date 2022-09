Die SVS-Neuzugänge im Check

Die Hausaufgaben waren diesmal früher erledigt. Noch im zurückliegenden Frühjahr sah das anders aus. Damals hatte Mikayil Kabaca in seiner Funktion als sportlicher Leiter des Fußball-Zweitligisten SV Sandhausen am sogenannten Deadline-Day mehr zu tun. Gleich viermal wurde der SVS am letzten Tag der Wechselperiode noch einmal auf dem Transfermarkt aktiv. In dieser Saison tat sich am 1.

...