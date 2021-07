Die Zeit der Kreise ist nun endgültig vorüber

Der Bezirkstag des Handball-Bezirks Rhein-Neckar-Tauber (RNT) fand in einem großen Festzelt in Ketsch statt. Hierbei wurde unter anderem der bisherige kommissarische Vorsitzende Andreas Pfrang zum ersten RNT-Vorsitzenden gewählt.

Der Präsident des Badischen Handball-Verbands, Peter Knapp (Oftersheim) lobte in seinem Grußwort den reibungslosen Übergang von den Kreisen in die zwei Bezirke Rhein-Neckar-Tauber und Alb-Enz-Saal: „Wir sind auf dem richtigen Weg und haben die richtigen Entscheidungen getroffen.“ Weiter sprach er über die Aktion „Präsidium besucht Vereine“, wobei er sich in Zukunft weitere spannende Besuche und Gespräche wünscht.

Die Gewählten und Geehrten Vorsitzender Andreas Pfrang (HSG Bergstraße), stellvertretender Vorsitzender Jürgen Brachmann (SG Walldorf Astoria), stellvertretender Vorsitzender Finanzen Sebastian Knapp (HG Oftersheim/Schwetzingen), stellvertretende Vorsitzende Spieltechnik Karolin Fath (HSG TSG Weinheim/TV Oberflockenbach). Stellvertretender Vorsitzender Recht Thomas Holzer (TSV Germania Malschenberg), stellvertretender Vorsitzender Schiedsrichterwesen Marco Wolf (LSV 1864 Ladenburg), stellvertretender Vorsitzender Jugend Klaus Fabig (KuSG Leimen), stellvertretende Vorsitzende Schule Karina Mayer (HG Saase), stellvertretende Vorsitzende Mitgliedergewinnung Nicole Gutperle (KuSG Leime)n, Gleichstellungsbeauftragte Marion Laupp (TSV Phönix Steinsfurt). Die silberne Ehrennadel des Badischen Handball-Verbands (BHV) erhielten unter anderem Arno Kolbach (HSG St. Leon/Reilingen) sowie Franz-Josef Höly und Thorsten Scheid (beide HG Oftersheim/Schwetzingen). zg

„Ich habe mir eine Woche lang überlegt, was ich sagen soll und jedes zweite Wort was mir eingefallen ist, war Corona. Darüber möchte ich heute aber nicht sprechen“, begann Andreas Pfrang seinen Bericht vor den Vertreter von 66 Vereinen. Da der Handballbezirk insgesamt 81 Clubs beinhaltet, entsprach dies einer Anwesenheitsquote von über 80 Prozent. Am 1. Juni 2019 war die Entscheidung des Verbandstages gefallen, die Kreise aufzulösen und in die beiden Bezirke zusammenzuführen.

Pfrang hätte gerne mehr über Sportliches geredet, doch die beiden vergangenen Spielzeiten mussten am 8. April 2020 beziehungsweise am 11. Februar 2021 abgebrochen werden, Er schloss seinen Bericht mit aufmunternden Worten an alle Gäste gerichtet: „Ich bin frohen Mutes, dass bessere Zeiten kommen und wir die nächste Runde spielen können. Dafür sind wir alle gefordert und müssen flexible Angebote für unsere Jugend schaffen.“

Martina Graefner, Abteilungsleiterin der Handballfrauen des TSV Handschuhsheim, stellte einen Antrag ihres Vereins vor. Sie führte aus: „Wir haben den Antrag bereits letztes Jahr im Februar aufgesetzt und möchten eine flexiblere Gestaltung des Schiedsrichter-Solls. Uns stellt sich die Frage, ob wir diese Mindestleistung benötigen, da unserer Meinung nach Leistungen unter und über dem Soll von 15 Spielen angerechnet werden sollten.“

Zu wenig Schiedsrichter

Pfrang verwies darauf, „dass wir heute nicht über diesen Antrag befinden können, wir aber die Problematik der geringen Schiedsrichtergewinnung im BHV-Präsidium besprochen haben und eine Kommission einsetzen, die sich damit beschäftigt, Verbesserungen einzuführen. Klar ist: Wir haben zu wenige Schiedsrichterinnen und Schiedsrichter.“

Karolin Fath, stellvertretende Bezirksvorsitzende Spieltechnik, erläuterte in ihrem Bericht die umfangreiche Arbeit der Spieltechnik, um für die neue Saison die verschiedenen Spielmodelle anzuwenden. „Die Spielplanung läuft bekanntlich schon längst und ich kann sagen, dass wir nach den Erfahrungen der vergangenen Saison vorsichtiger zu Werke gehen. Ganz oben auf unserer Prioritätenliste steht die Aufgabe, eine abgeschlossene Runde hinzubekommen“, schilderte Fath ihre Hoffnungen für 2021/22. Zusammen mit ihren Kollegen aus der Spieltechnik plante sie insgesamt 73 Klassen, die im Lauf des Oktobers starten sollen.

Es falle auf, dass es im hohen Jugendalter der B- und A-Junioren keinen Verlust an Mannschaften gibt, eher sogar einen kleinen Hinzugewinn. In den unteren Jugenden sei dagegen ein signifikanter Rückgang zu verzeichnen. Fath stellt hier flexible Lösungen für Kurzentschlossene in Aussicht und wandte sich direkt an die anwesenden Vereinsvertreterinnen und Vereinsvertreter: „Wenn ihr beispielsweise Kinder für E-Jugendmannschaften habt, meldet euch bei mir, dann bekommen wir vielleicht kurzfristig einen Spielbetrieb hin. Wichtig ist einfach, dass die Kinder spielen können.“

Neue Initiative

„Handball ohne Engagierte ist wie Musik ohne Ton.“ Getreu diesem Motto stellte Jana Weinbrecht, Vizepräsidentin Mitgliedergewinnung des BHV, die neue Initiative „BHV-ASS“ vor. Dabei sollen ehrenamtliche Mitarbeiter für ihre Leistungen und ihr Engagement geehrt werden. Insgesamt gibt es fünf Kategorien: Aktion des Jahres, Ehrenamt des Jahres, Trainer des Jahres, Schiedsrichter des Jahres, Spieler des Jahres.

Der stellvertretende Vorsitzende Jürgen Brachmann würdigte noch die Arbeit aller ehemaligen Kreisvorstände. „Nach 75 Jahren sind die Handballkreise mit dem heutigen Tag endgültig Vergangenheit. Ich denke, dass der Bezirksvorstand gut aufgestellt ist und wir alle sehr rasch zu einer Einheit zusammenwachsen können, um mit gewichtiger Stimme im Präsidium des BHV reden zu können.

Der neue Bezirksvorsitzende Andreas Pfrang appellierte in seinem Schlusswort an alle: „Nehmt die Möglichkeit wahr, euch bei uns zu melden, redet mit uns. Das ist ganz wichtig und wäre ein großer Vertrauensbeweis für uns.“ rm