Dieckermann fasst sich ein Herz

Ohne den weiterhin verletzten Rainer Verclas und ihren Kapitän Axel Schöffel trat die TSG Eintracht Plankstadt zum Viertelfinal-Hinspiel der Aufstiegsrunde in der Handball-Badenliga gegen den TV Knielingen an. In gut gefüllter heimischen Mehrzweckhalle gingen die Gäste aufgrund der Ausfälle der Hausherren leicht favorisiert ins Rennen – am Ende siegte aber Plankstadt knapp mit 27:26.

Die Knielinger wurden ihrer Favoritenrolle auch von Beginn an gerecht und gingen mit 4:1 in Führung. Begünstigt wurde dies allerdings durch etliche freie Wurfmöglichkeiten seitens der TSG Eintracht, die nicht genutzt wurden. So war Trainer Niels Eichhorn gezwungen, nach elf Minuten die erste Auszeit zu nehmen. Allerdings bewirkte die kurze Spielpause keine Wunder – die Plankstadter liefen weiterhin bis zur Pause einem Rückstand hinterher (13:16).

Auch in den zweiten 30 Minuten fand das heimische „Wolfsrudel“ lange nicht den Anschluss. Bis es fünf Minuten vor dem Ende den Zuschauern eindrucksvoll zeigte, wie ein Rudel auf die Jagd geht. Durch den Anschlusstreffer von Nicolas Großhans (22:23/55.) wurde eine heiße Schlussphase eingeläutet, in der wenig später durch ein blitzsauberen Wurf ins leere Tor von Keeper Andre Treiber die Führung auf der Anzeigetafel stand (24:23/57.).

Doch auch die Gäste zeigten immer wieder ihre Klasse und erzielten das eine ums andere Mal den Ausgleich, zuletzt 30 Sekunden vor Schluss per Siebenmeter (26:26). In Überzahl nahm sich dann zehn Sekunden vor der Schlusssirene Felix Dieckermann ein Herz und warf den Ball von der halbrechten Position links tief in die Maschen. Die verbleibenden Sekunden konnte die Gäste nicht mehr nutzen und so hieß der Sieger am Ende Plankstadt.

Rückspiel am Samstag

Mit diesem hart erkämpfen und knappem Vorsprung geht die TSG Eintracht nun in das Rückspiel am Samstag, 26. März, bei dem nun in der Ferne alles möglich ist, um den Weg ins Halbfinale zu ebnen.

TSG Eintracht: Treiber (1), Lazaro Garcia; Maier (6/1), T. Pristl (5), Großhans (5), Denne (5/3), Skade (2), Dieckermann (2), Ma. Verclas (1), Triebskorn, Stadler, Schneider, Roche, Ritter. zg