Jetzt auch noch das: Weil Dennis Diekmeier bei der 1:2-Niederlage beim SV Darmstadt 98 seine fünfte Gelbe Karte sah, wird der Kapitän dem SV Sandhausen am Sonntag im Zweitliga-Heimspiel gegen den 1. FC Nürnberg fehlen (Spielbeginn: 13.30 Uhr). Bisher hatte Diekmeier in dieser Saison noch keine Minute in der Liga verpasst. Nur in der zweiten DFB-Pokalrunde beim 0:4 in Wolfsburg hatte sich der Rechtsverteidiger beim Aufwärmen leicht verletzt und musste passen.

Aller Voraussicht nach wird Philipp Klingmann (hier auf einem Archivbild) die Position von Dennis Diekmeier einnehmen. © vaf-foto/SVS

Trainer Michael Schiele sagt: „In der aktuellen Situation würde Dennis der Mannschaft natürlich helfen. Er geht voran und deswegen ist es schade, dass er fehlt. Jetzt müssen wir die Verantwortung auf mehrere Schultern verteilen.“ Vertreten wird der 31-Jährige voraussichtlich von Philipp Klingmann.

Geht Uwe Koschinat nach Duisburg? Ex-Sandhausen-Coach Uwe Koschinat könnte schon bald eine neue Aufgabe in Angriff nehmen. Nach Informationen der Bild-Zeitung steht der 49-Jährige auf der Kandidatenliste des Drittliga-Schlusslichts MSV Duisburg, das sich in dieser Woche von Gino Lettieri getrennt hatte. Koschinat wollte zu dem Gerücht keine Stellung beziehen. Neben ihm werden auch seinen Trainerkollegen Pavel Dotchev (zuletzt Viktoria Köln) und Ismail Atalan (Hallescher FC) gute Chancen auf ein Engagement beim MSV eingeräumt. Koschinat war Ende November nach einer 0:1-Niederlage des SVS bei Fortuna Düsseldorf freigestellt worden, bezieht aber nach Angaben der „Bild“ immer noch Gehalt von den Kurpfälzern. mjw

Neben Diekmeier fallen aber noch mehr Spieler aus. Emanuel Taffertshofer fehlt ebenfalls aufgrund einer Gelbsperre und Erik Zenga ist verletzt. Auch Enrique Pena Zauner musste das Training am Donnerstag vorzeitig abbrechen. Mit etwas Glück könnte zumindest Nikolas Nartey nach überstandener Muskelverletzung wieder zurückkehren.

Glück ist ein gutes Stichwort. Das ist dem SVS völlig abhandengekommen. Es ist aber nicht nur dieser Umstand. Insgesamt fehlt in der Defensive die Konzentration und in der Offensive die Zielstrebigkeit. An beiden Baustellen arbeitet Schiele, obwohl ihm die Zeit davonrennt. „Mit den Stürmern sprechen wir über die vergebenen Möglichkeiten. Die Situationen im Spiel kann man nicht simulieren, aber die Jungs sind fokussiert und ich bin mir sicher, dass es vor dem Tor bald wieder besser laufen wird“, meint Schiele, der zum Defensivbereich ausführt: „Es liegt sowohl an der Konzentration als auch an der Wahrnehmung der Verteidiger. Wir schauen viele Videos an und arbeiten an den Basics. Wir haben immer wieder gute Phasen und ich finde, die Mannschaft hat es verdient, sich wieder zu belohnen.“

Bleibt der Lohn der harten Arbeit aus, dürfte es für den erst im Novemeber engagierten Cheftrainer bald ungemütlich werden. Er demonstriert aber Gelassenheit: „Natürlich sind wir nicht zufrieden mit der Ausbeute aus den vergangenen Spielen, aber ich mache meine Arbeit und stehe jetzt nicht zunehmend unter Druck.“

Auch sein Gegenüber, Nürnberg-Coach Robert Klauß gerät immer mehr in den Fokus. Die Franken sind seit fünf Spielen ohne Sieg. Persönliche Konsequenzen befürchtet der 36-Jährige aber nicht: „Nein, null, null komma null. Wir haben mit Dieter Hecking einen super Austausch. Wir reden sehr viel miteinander, sowohl nach Siegen als auch nach Niederlagen.“

Zwei Neuverpflichtungen

Für das Duell in Sandhausen haben die Nürnberger Verantwortlichen noch einmal nachgelegt. Mats Möller Daehli kam vom KRC Genk und Dennis Borkowski stand zuletzt bei RB Leipzig unter Vertrag. Es ist davon auszugehen, dass beide Spieler im Kader stehen werden.

Klauß gab zu, dass er zuletzt nicht gut geschlafen habe und auch Schiele helfen wohl nur Erfolgserlebnisse. Sonst könnte die sportliche Krise auch ihn um den Schlaf bringen.

Wintereinkäufe: echte Hilfen oder Verzweiflungstaten?



Jannik Bachmann (Bild) soll dem Defensivverbund des SV Sandhausen Stabilität verleihen. Dafür floss nach übereinstimmenden Medienberichten zufolge ein sechsstelliger Betrag an den Drittligisten 1. FC Kaiserslautern. Zudem wurde Anas Ouahim an die Pfälzer verliehen, die für den Mittelfeldspieler eine Kaufoption besitzen. Weil nun Emanuel Taffertshofer am Sonntag aufgrund einer Gelbsperre fehlen wird, könnte Bachmann direkt zum Einsatz kommen. Dennoch wirft dieser Schachzug der SVS-Verantwortlichen Fragen auf. Trainer Michael Schiele unterstrich am Freitag: „Mit seiner Mentalität, seiner Robustheit und seiner Athletik kann er uns auf der Position vor der Abwehr weiterhelfen.“ Die FCK-Fans waren in den sozialen Netzwerken dagegen froh, dass der 24-Jährige künftig nicht mehr das Trikot der Roten Teufel tragen wird. Ein Spieler, der bei einem abstiegsbedrohten Drittligisten bisher keine überdurchschnittliche Saison gespielt hat, soll nun dem SVS helfen, den Abstieg in eben jene Spielklasse zu verhindern. Die Wintereinkäufe des SVS lassen Raum für Diskussionen. Torhüter Stefanos Kapino macht zwar einen starken Eindruck, allerdings wurde beim SVS grundlos ein Brandherd ins Leben gerufen. Patrick Schmidt zählte in Heidenheim nicht zu den Leistungsträgern und flog im ersten Spiel mit Gelb-Rot vom Feld. Auch Bachmann muss seine Zweitligatauglichkeit erst einmal unter Beweis stellen. Was für den gebürtigen Hessen spricht: An Einsatzwillen hakt es nicht. Viel mehr sind die Schnelligkeit des Spiels und sein nicht immer perfektes Timing die Faktoren, die ihm Probleme bereiten könnten. mjw