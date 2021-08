Diesmal nur der Außenseiter

Im Jahr 2007 hat der FV Brühl den Mannheimer Kreispokal gewonnen. Damals siegte der Club im Endspiel gegen die SpVgg 07 Mannheim mit 3:1. 14 Jahre später schickt sich ausgerechnet die eigene zweite Mannschaft der Brühler an, diesen Erfolg zu wiederholen. Gegen den Kreisligisten TSV Amicitia Viernheim, der im Halbfinale die SG Oftersheim ausgeschaltet hat, ist der FV Brühl II allerdings nur Außenseiter.

„Ich kenne die Viernheimer und auch deren Trainer sehr gut. Sie haben eine sehr starke Truppe und wollen in der Kreisliga eine gute Rolle spielen. Sie sind klarer Favorit“, definiert FV-Trainer Michael Eisenhauer die Rollenverteilung. „Wir gehen rein und wollen uns gut verkaufen.“ Dass sie das können, haben die Brühler in letzter Zeit bewiesen. Im Halbfinale gegen die SG Hohensachsen mutierte die ehrgeizige Mannschaft von Eisenhauer zum Mentalitätsmonster. „Wir haben die schlechteste erste Halbzeit seit Langem gespielt“, unterstreicht der FV-Coach. „In der Halbzeit haben wir alles angesprochen und an den eigenen Glauben appelliert. Die Jungs sind dann rausgegangen und waren mutiger.“

Aus dem 0:1-Rückstand machten die Brühler den Ausgleich und siegten in der Verlängerung. Bei allem Respekt vor dem letzten Gegner von der Bergstraße wartet mit dem TSV Amicitia Viernheim nun aber ein weit anderes Kaliber auf den FV Brühl II. Mit Patrick Marschlich zieht ein früherer Oberliga-Spieler bei den Grün-Blauen die Strippen im Mittelfeld, zudem sind die Südhessen mit einer beschlagenen Robustheit ausgestattet.

„Wir wissen, dass Viernheim über gefährliche Spieler verfügt, die auch mal zu einem Unterschiedsspieler werden können. Wir werden erst einmal auf uns schauen, aber wir kennen auch die Schwachstellen des Gegners“, ist Eisenhauer wie immer bestens präpariert mit Informationen über den kommenden Kontrahenten. Kurios ist, dass sich die beiden Teams nach dem Finale des letztjährigen Wettbewerbs, das am Samstag (16 Uhr) im Ketscher Waldstadion über die Bühne geht, schon drei Tage später in der dritten Runde des neuen Wettbewerbs erneut gegenüberstehen. Ein gutes Endspiel-Omen könnte dabei der Blick in die Vergangenheit sein. Nach dem letzten Pokalsieg 2007 holte der FV Brühl anschließend die Meisterschaft und stieg auf. wy

