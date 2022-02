Dirk Oswald trainiert zehn Tage lang auf Lanzarote für den Ironman Hawaii

Oftersheim. Lanzarote statt Deutschland, Costa Teguise statt Oftersheim. Mitte Februar sicherlich eine gute Wahl, die Triathlet Dirk Oswald getroffen hat, um sich auf den Ironman auf Hawaii vorzubereiten. Zehn Tage lang absolviert der 36-Jährige 22 Einheiten auf Lanzarote.

„Dabei habe ich zwei ,Ruhetage’, an denen nur Schwimmen und ein bisschen Krafttraining anstehen“, erklärt er. Insgesamt kommt Oswald dennoch auf 45 Stunden Training. Der Höhepunkt der sportlichen Exkursion ist am Tag vor der Rückreise erreicht, wenn die „Königsetappe“ mit sieben Stunden Radfahren ansteht. „Das werde ich nutzen, um die Radstrecke des legendären und sehr anspruchsvollen Ironman Lanzarote zu fahren“, freut sich Dirk Oswald auf die Herausforderung von 180 Kilometer mit 2500 Höhenmetern. Die Strecke führt durch die Lavalandschaft des Timanfaya Nationalpark und quer über die Insel.

Viele Radkilometer, viel Eis

Der Oftersheimer Triathlet Dirk Oswald bereitet sich aktuell auf Lanzarote auf seinen Start bei den Weltmeisterschaften im Oktober vor. © Oswald

Ziel des Trainingslagers ist das Sammeln „vieler vieler Radkilometer“, erklärt Oswald. „Das ist hier eben aufgrund des super Wetters besser möglich als aktuell in Deutschland. Auf der ,Rolle’ zuhause wäre es grausam. In einem Trainingslager ist einfach jeglicher Stress, den man zuhause hat, herausgenommen. Kein Haushalt, kein Einkaufen, kein Kochen, keine Arbeit, keine sonstigen Verpflichtungen.“ Dies ermögliche, den Trainingsreiz optimal zu setzen und anderen Stress auf den Körper zu vermeiden. Die Routine machts: Aufstehen, Training, Frühstück, Training, Mittagessen, Mittagsschlaf, Training, Abendessen, Schlaf. „Zehn Tage der gleiche Ablauf“, sagt Oswald mit einem Schmunzeln. „Einfach das, was man liebt.“

Neben dem Training sei es wichtig, viel zu essen, um dem Körper die Energie zu geben, die er braucht. „Sehr sehr sehr sehr viel essen“, betont der Oftersheimer. „Manchmal ist es schon fast ekelhaft, so viel zu essen. Vor allem, wenn man es auf gesunde Weise machen möchte. Eigentlich unmöglich. Deswegen gibt es auch jeden Tag viel Eis. Genau mein Ding.“ So ist es kein Wunder, dass Oswald direkt das nächste Trainingslager gebucht hat. Ende März geht es für zehn Tage nach Mallorca. mgw

