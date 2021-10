Djahini mit goldenem Tor

Nach fünf Spielen ohne Sieg gelang dem Fußball-Landesligisten SV 98 Schwetzingen ausgerechnet beim Angstgegner SG Heidelberg Kirchheim ein 1:0-Erfolg. Allerdings musste der Sieg durch eine schwere Knieverletzung von Lorenz Held teuer erkauft werden.

Der neue Sportliche Leiter des SV 98 Thomas Münch wartete mit einer Überraschung auf und schickte Co-Trainer Lorenz Held auf das Spielfeld, um der nicht sattelfesten Schwetzinger Abwehr mehr Stabilität zu verleihen. Dieser Schachzug ging auf, denn Held hielt bis zu seiner Verletzung seine Abwehr gut zusammen.

Auch das Mitwirken von Florian Djahini nach seiner Rotsperre wirkte sich positiv aus. „Ich machte den Jungs vor dem Spiel, klar, dass es hier nur über eine mannschaftliche Geschlossenheit und mit Disziplin etwas zu holen gibt. Das hat die Mannschaft beherzigt“, freute sich Münch, dass sein Matchplan aufging. Ein Kopfball von Marc Haffa verfehlte knapp das Ziel (12.) und auch der Schuss von Johnathan Weisser zischte knapp über die Latte des Schwetzinger Tores (24.). Die Gäste beschränkten sich vernehmlich, ihren Laden hinten dichtzuhalten. Nach der Schrecksekunde um Held kam Eigengewächs Milan Golubovic (63.) ins Spiel, der sich ordentlich in die Abwehr einreihte.

Angreifer in Deckung beordert

Münch beorderte in den Schlussminuten noch seinen schnellen Angreifer Jacques Zimmermann ins Deckungszentrum, um hinten nichts mehr anbrennen zu lassen. Kirchheim übte in den letzten 30 Minuten nochmals Druck aus. Weisser traf nur die Latte (65.) und der SV-98-Schlussmann Burak Polat hielt in der 70. und 75. Minute seine Mannschaft im Spiel. Florian Djahini, der das eine ums andere Mal seine Schnelligkeit ausspielte, zog in der 90. Minute aus 15 Metern ab und platzierte den Ball zum Siegtreffer ins linke obere Eck.

„Ich muss unserer Mannschaft ein großes Lob zollen. Alles, was wir vorher besprochen haben, wurde eingehalten. Jeder hat für den anderen gekämpft. Heute stand eine verschworene Mannschaft auf dem Platz, die kämpferisch zu überzeugen wusste, und jeder war für den anderen zur Stelle. Darauf lässt sich aufbauen“, gab Münch zu Protokoll. Nach dem Spiel wurde Onur Yildirim (26) von der Mannschaft ein Geburtstagsständchen dargeboten. lof

SV 98: Polat – Lo. Held (63. Golubovic), Wenz, Berisha, Dirks, Yildirim, Tomizawa (83. Tomann) Wedrychowski (74. Meisel), Roderig (46. Solak), Djahini, Zimmermann.