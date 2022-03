Domingos bereitet vor

Im Nachholspiel der Fußball-Landesliga trennten sich der VfL Neckarau und die SG ASV/DJK Eppelheim 1:1. In einem anfangs ausgeglichenem Spiel erarbeitete sich der Gastgeber nach und nach mehr Spielanteil im Mittelfeld. Nach einem zu kurz abgewehrten Eckball fiel der Ball Daniel Gulde vor die Füße, der wenig Mühe hatte, den Eppelheimer Torwart Dominik Machmeier zum 1:0 zu überwinden. In der Folge lag das 2:0 mehrfach in der Luft, aber mit viel Glück und einem gut aufgelegtem Torwart Machmeier überstand Eppelheim diese Drangperiode unbeschadet.

Langsam konnten sich die Gäste von diesem Druck befreien und kamen vor der Pause zu den ersten guten Abschlussmöglichkeiten. In der 50. Minute setzte sich Yonathan Domingos geschickt gegen mehrere Gegenspieler durch, seine Hereingabe erreichte Patrick Schleich, der den Ball über die Linie zum 1:1-Ausgleich drückte. Nach einer Gelb-Roten Karte gegen Eppelheims Luca Bauer zogen sich die Gäste immer weiter zurück und versuchte mit Kontern zum Erfolg zu kommen. Die Nackarauer Angriffe blieben meist in der nun dicht gestaffelten Eppelheimer Abwehr hängen, sodass es beim Remis blieb.

Eppelheim: Machmeier; Jansen (76. Sommer), Hlawatsch, Zeifelder (80. Karl), Martin (61. Greulich), Lehr, Domingos (90. Amadou), Weiss, Schleich, Bauer, Barth. zg

