Mit einem solchen Saisonauftakt in der 2. Ringen-Bundesliga hat in Reilingen wohl niemand gerechnet: Die RKG Reilingen/Hockenheim ging beim KSV Rimbach mit 5:14 unter und erhielt gleich zu Rundenbeginn den ersten Dämpfer in Sachen Wiederaufstieg. Nun folgt am Wochenende der erste Doppelkampftag – und das Team von Coach Wolfgang Laier ist auf Wiedergutmachung aus.

Zum zweiten Kampftag

...