Doppelpacker Max Heinl

In der Landesliga-Begegnung bei Amicitia Viernheim dominierten die Fußballer der SG ASV/DJK Eppelheim nicht nur das Spielgeschehen in den Anfangsminuten, sondern setzten sich insgesamt mit 3:1 (1:1) durch.

In der 28. Minute zog Eppelheim in Front, als Yannik Steffen Max Heinl auf die Reise schickte und dieser mit einem Lupfer den Viernheimer Torwart überwand. In der Folge brachten die Eppelheimer Paul Brömmer und Yannik Martin den Ball nicht über die Linie, sodass die Viernheimer den 1:1-Ausgleich (44.) bejubeln konnten, als Luca Träger im Anschluss an einen Freistoß ungehindert einköpfte.

In der zweiten Hälfte ließ Eppelheim die Gastgeber allerdings nicht mehr zur Entfaltung kommen und ging folgerichtig durch seinen Torjäger Jonathan Domingos mit 2:1 (66.) in Führung. Eppelheim blieb bis zum Abpfiff am Drücker, erspielte sich Chance um Chance. Max Heinl münzte eine davon in das Tor zum 1:3-Endstand (76.) um. Eppelheim scheint damit für das kommende Freitagabendspiel gegen Ziegelhausen gut gerüstet zu sein. rb