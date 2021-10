Doppelschlag stellt Weichen

Der FV 08 Hockenheim II ist in der Kreisklasse B auf Aufholjagd. Für den SC Reilingen II gab es immerhin einen Teilerfolg beim 3:3 gegen Rheinau.

FC Viktoria Neckarhausen II – FV 08 Hockenheim II 1:5 (0:4)

Die Gäste kamen gut ins Spiel und erarbeiteten sich gleich gute Torchancen. Mit dem Doppelschlag durch Christian Simon (12.) und Selim Bogocli (14.) waren die Weichen früh gestellt. Das 4:0 für die zielstrebigen 08er zur Pause nach zwei weiteren Treffern von Jannic Geiß (25.) und Burak Özgül (40.) war für den destruktiven Gastgeber fast schon schmeichelhaft. Özgül legte nach dem Wechsel das 5:0 nach (68.), danach hatte Neckarhausen II mehr Spielanteile und kam zum Anschluss durch Tim Christoffel (74.).

SC Rot-Weiß Rheinau II – SC 08 Reilingen II 3:3 (1:2)

Der SC 08 II feierte einen Auftakt nach Maß durch einen Treffer von Colin Hensel (1.) und ein Eigentor von Luca di Candia (9.). Per Elfmeter verkürzte Antonino Carusotto für Rheinau II auf 1:2 (20.). Danach sah ein Rheinauer Akteur wegen Beleidigung die Rote Karte (28.). Nach dem Seitenwechsel hatte Reilingen II seine stärkste Phase und erzielte das 3:1 durch Hensel (62.). Wiederum per Elfmeter verkürzte Rheinau II auf 2:3 durch Carusotto (66.). Bei den Gästen lief nun trotz der Überzahl nichts mehr. Nach zwei Pfostentreffern gelang den Gastgebern in der Schlussminute durch di Candia noch der verdiente Ausgleich (90.). wy