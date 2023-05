Doppelsieg am Doppelkampftag

„Es war ein in jeglicher Hinsicht absolut traumhafter Kampftag mit berauschender Stimmung“, fasste es Michael Görgen-Sprau zusammen. Der Doppelkampftag der Männer- und der Frauenmannschaft des JSV Speyer in der Judo-Bundesliga war als echtes Highlight angekündigt worden und tatsächlich sicherten sich beide Teams gegen Rüsselsheim und Düsseldorf nicht nur deutliche Siege, sondern kamen vor rekordverdächtig großem Publikum zu diesen Erfolgen.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Begeistert feierte das Publikum Lokalmatador Michel Adam, der gleich im ersten Kampf seit längerer Zeit wieder im heimischen Judomaxx einen Bundesligakampf absolvierte – und gewann, auch wenn sein Gegner sich hartnäckig wehrte und der Kampf über die volle Distanz ging. „Dieser Kampftag war ein unglaubliches Erlebnis, vor allem wegen der Stimmung von den Fans und von unseren zwei Teams, die sich so großartig gegenseitig unterstützt haben“, freute sich Adam nach dem gelungenen Auftritt.

Neuzugänge und bekannte Helden

Und es gab nicht nur altbekannte Helden zu feiern, sondern auch neue Publikumslieblinge: Die beiden Georgier Tengo Zirakashvilli, der erstmals bei einem Heimkampf antrat, und Dimitri Gochilaidze, begeisterten die Speyerer Fans mit jeweils zwei Siegen nach hochklassigen Leistungen. Getragen von dieser Euphorie waren die Speyerer beim Stand von 5:2 zur Halbzeit eindeutig auf der Siegerstraße, obwohl alle Kämpfe durchaus offen waren.

Mehr zum Thema Schwetzinger Zeitung Plus-Artikel Konzert Speyerer Domorganist Markus Eichenlaub eröffnet internationalen Orgelzyklus Mehr erfahren

Auch der zweite Durchgang begann mit einem ganz besonderen Moment, nämlich dem erfolgreichen Comeback von Philip Müller nach seiner Verletzungspause. Wer aber nach der Halbzeitpause nicht ganz rechtzeitig wieder am Platz war, könnte dessen Kampf allerdings verpasst haben, denn bereits nach 39 Sekunden gelang dem Speyerer der entscheidende Wurf.

„Die Stimmung war richtig geil, das hat mich sehr gepusht – so ein Doppelkampftag ist immer etwas Besonderes und deshalb habe ich mich gefreut, dass ich im zweiten Durchgang mein Comeback geben durfte. Die Vorbereitung lief aufgrund der Verletzung natürlich nicht optimal, aber ich habe mich fit gefühlt und mein Fuß hat die letzten Einheiten auch gut überstanden“, berichtete Müller.

Später revanchierte sich Pierre Ederer nach einem knapp verlorenen Kampf im ersten Durchgang. Für die weiteren Speyerer Punkte sorgten Felix Bächle, David Riedl und Franz Haettich. So gab es – anders als in den vergangenen Jahren, als immer knappe Ergebnisse angezeigt worden waren – ein klares 10:4 für Speyer. Und selbst in den Kämpfen, die verlorenen gingen, waren die Speyerer keineswegs chancenlos.

„Wir haben eine sehr starke Leistung abgeliefert, die uns Selbstvertrauen geben sollte für die kommenden Kampftage“, so das Fazit von Philip Müller. Das sieht auch Görgen-Sprau so. Sein Fazit: „Das macht Lust auf mehr – so kann es weitergehen!“

Für die Speyerer steht der nächste Kampf in zwei Wochen an – wieder mit der Frauenmannschaft.

Perfektes Ergebnis

Mit dem perfekten Ergebnis von 14:0 haben die Frauen des JSV Speyer unterdessen den Heimkampf gegen den PSV Düsseldorf gewonnen und die Tabellenführung in der Bundesliga Nord-West übernommen. Als einziges Team der Liga haben die Speyererinnen die ersten drei Saisonkämpfe gewonnen.

Alle 14 Kämpfe wurden vorzeitig siegreich beendet und vor einer begeisterten Kulisse im Judomaxx während des Doppelkampftages leisteten alle ihren Beitrag zum Erfolg: Lang etablierte Stammkräfte wie Jessica Lindner, Verena Thumm und Nadja Bazynski, die frisch von ihrer Verletzung zurückkehrende Niederländerin Amber Gersjes, die Debütantinnen Elisabeth Pflugbeil und Seraphina Muhammed, die Eigengewächse Jana Förtsch, Özlem Gülmez, Hannah Burkhard und Jill Trenz sowie andere bewährte Kräfte aus dem Kern der Mannschaft – nämlich Theresa Zenker, Marlene Galandi, Lea Schmid und Bertille Murphy.

Ihnen hatten die Düsseldorferinnen nichts entgegenzusetzen, nur in wenigen Kämpfen hielten die Gäste etwas länger mit – nur fünf der 14 Kämpfe dauerten länger als zwei Minuten.

„Das, was wir heute abgeliefert haben, kann man eigentlich kaum in Worte fassen. Und das vor einer so vollen Halle und so toller Stimmung“, freute sich JSV-Teamchefin Nadine Lautenschläger. Besonders froh war sie auch über den Erfolg der vier Kämpferinnen aus den eigenen Reihen sowie über die beiden Debütantinnen. Der Plan, die frühere Zweitligamannschaft und Erstligamannschaft zu einer Einheit zusammenzuführen und den Kern der seit Jahren erfolgreichen Mannschaft sukzessive mit Kämpferinnen aus dem eigenen Nachwuchs zu ergänzen, geht offensichtlich auf, wie die wiederholten Erfolge der Speyerer Athletinnen zeigen. Das kommt auch bei den Fans gut an, die, obwohl die Entscheidung im Mannschaftskampf längst gefallen war, in den letzten beiden Vergleichen noch mal richtig mit den beiden jungen Speyererinnen Gülmez und Burkhard mitfieberten.

In zwei Wochen steht schon die nächste Aufgabe für die Speyerer Judoka an, ebenfalls zu Hause während eines Doppelheimkampftags mit den Männern. Der Gegner, die Sport Union Annen Witten, wird sicherlich ein ganz anderes Kaliber sein, hat sie doch gegen den bisherigen Tabellenführer Mönchengladbach gewonnen. zg