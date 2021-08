Drechsler ist Mihambo-Fan

Die Herzen in der Heimat hatte Malaika Mihambo schon lange vor ihrem nächsten großen Sprung erobert. Mit ihrem Gold-Satz von Tokio hat die Oftersheimerin aber noch eine weitere Anhängerin dazugewonnen.

Niemand Geringeres als die zweifache Olympiasiegerin Heike Drechsler outete sich wenige Stunden nach Mihambos Sieg bei den Spielen in Japan zu Wort und sagte in einem Interview bei „Sportradio Deutschland: „Ich habe wirklich schon olympische Ringe unter den Augen, weil ich alles verfolge. Ich weiß nicht, wie lange meine Kräfte ausreichen, aber es hat sich ja gelohnt. Ich bin total überwältigt, das tut der Leichtathletik einfach gut. Ich hoffe und wünsche mir, dass sich Malaika weiter motivieren kann. Jetzt hat sie alles gewonnen, aber ich hoffe, dass sie auch die nächsten Spiele in Paris schon wieder im Fokus hat. Ich bin ein absoluter Fan von ihr.“

Schöner und vor allem spannender konnte der Wettkampf gar nicht verlaufen, denn erst mit ihrem letzten Versuch hatte Mihambo die Konkurrenz übertreffen können. Daheim auf dem Sofa zitterte Drechsler mit. Schon bei der Weltmeisterschaft in Katars Hauptstadt Doha bewies die 27-jährige Mihambo Nerven aus Stahl und gewann mit ihrem dritten Sprung, als sie nach 7,30 Metern landete. Diesmal landete sie schon bei sieben Metern. „Aber auch das muss man erst einmal springen“, sagte Drechsler bewundernd. Die inzwischen 56-Jährige hat eine persönliche Bestleistung von 7,48 Metern vorzuweisen und hatte 1992 in Barcelona und 2000 in Sydney Gold gewonnen. „Ich glaube, Malaika liebt den Sport so wie ich ihn liebe und deswegen glaube ich, sie bleibt auch dabei.“

Eine Titelverteidigung kann schließlich auch antreiben. Das Wissen, einen so prominenten Fan im Rücken zu haben, dürfte ebenfalls nicht schaden und könnte Malaika Mihambo sogar noch weiter beflügeln.

