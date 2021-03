Schwetzinger Zeitung Plus-Artikel Was macht eigentlich…? - Stefan Emmerling begann beim SV Sandhausen seine Karriere / Am Samstag treffen Ex-Clubs aufeinander Drei Eigentore in einem Spiel machten ihn bekannt

Vier Jahre spielte Stefan Emmerling (l.) für den MSV Duisburg. Damals passierte ihm auch das Missgeschick mit drei Eigentoren in einem Spiel gegen den FC Schalke. Im Bild sind der Schalker Anis Alpugan (r.)und MSV-Torwart Gintaras Stauce zu sehen. Aus seiner Zeit beim nächsten Sandhäuser Gegner Fortuna Düsseldorf gibt es keine Archivbilder. © dpa