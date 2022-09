Drei Punkte unter Flutlicht?

Die SG ASV/DJK Eppelheim muss an diesem Freitag um 19.30 Uhr im vorgezogenen Fußball-Landesliga-Spiel beim VfB St. Leon antreten. So leicht wie beim 7:0-Heimsieg gegen Treschklingen wird es der Gastgeber den Eppelheimern aber nicht machen. Die SG Eppelheim zeigte sich im bisherigen Saisonverlauf überaus hungrig – über drei Tore pro Spiel – und scheint sich für die anstehende Flutlichtbegegnung gut eingeschossen zu haben. Mit Yonathan Domingios (zehn Treffern) stellt die Mannschaft auch den Torschützenkönig der Liga. Die letzten beiden Aufeinandertreffen entschieden die Eppelheimer mit 2:0 in St.Leon und mit 3:1 zu Hause für sich

Doch von all den Statistiken möchte der Eppelheimer Coach Frank Engelhardt nichts wissen. „Der Gegner ist schwer einzuschätzen, da innerhalb der Mannschaft – eigentlich untypisch für St. Leon – ein großer Umbruch stattgefunden hat. Dennoch erheben wir als Tabellenzweiter den Anspruch, drei Punkte mitzunehmen“, spricht Engelhardt Klartext der weiter auf Stammtorhüter Dominik Machmeier, Christian Zeilfelder sowie Yannick Martin verzichten muss. lof