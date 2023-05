„Meine Jungs waren gut drauf und spielerisch die bessere Mannschaft“, fasste Ketschs Trainer Marco Rocca die 70 absolvierten Spielminuten seines Teams gegen den ASC Neuenheim zusammen. Dann legte der Wettergott sein Veto ein und schickte die beiden Teams beim Stand von 0:2 in den vorzeitigen Feierabend.

Gleich in der Anfangsphase hatte Ketsch eine Großchance, vergab aber knapp. Kurz danach verhängte der Unparteiische einen sehr umstrittenen Foulelfmeter. „Ich frage mich, wie man hier Strafstoß pfeifen kann. Sowas habe ich noch nie erlebt“, haderte Rocca anschließend. Was war passiert? Ein Neuenheimer Angreifer war Ketschs Justin Rehberger ins Kreuz gesprungen und anstatt auf Stürmerfoul zu entscheiden, zeigte der Schiedsrichter auf den Punkt. Tarek Aliane ließ sich nicht beirren und verwandelte für den ASC Neuenheim zum 0:1 (10.). Danach wurde es hitzig und hektisch mit vielen Nickligkeiten.

Auch in der zweiten Halbzeit fühlte sich Ketsch durch das Schiedsrichtergespann benachteiligt. In der 53. Minute stützte sich Neuenheims Philipp Knorn bei Steffen Jung auf, auch hier hätte es Freistoß für Ketsch geben müssen. Der Vorteil war aber beim Neuenheimer Akteur, der anschließend zum 0:2 einschoss. Trotzdem spielte Ketsch auch danach gut nach vorne und ließ keine weiteren Torchancen zu. Danach folgten noch drei Rote Karten für Ketsch. Zunächst gab es rot für einen Ketscher Offiziellen wegen Meckerns, anschließend bekam Ersatztorwart Julian Herzog die Ampelkarte, als er sich beschwerte, dass er für eine Verletzungsbehandlung zum Spieler geeilt war und dafür gelb gesehen hatte. Wenig später sah Kristian Spaqi glatt rot, als er einen Nachtritt angetäuscht hatte, nachdem er zuvor gehalten worden war. In der 69. Minute setzte dann aber das Gewitter ein und ließ keine Spielfortsetzung mehr zu. wy