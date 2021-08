Dressurprüfungen bilden in Reilingen den Auftakt

Beim Reiterverein im Sandweg in Reilingen werden an diesem Wochenende die baden-württembergischen Meisterschaften der Gespannfahrer ausgetragen (wir berichteten).

Während am Donnerstag die Teams anreisten, geht es an diesem Freitag mit den Wettkämpfen los. Den Auftakt bilden die Dressurprüfungen, gefolgt von den Vergleichen im Gelände- und Streckenfahren, ehe das Hindernisfahren den Abschluss macht. Zuschauer bekommen an drei Tagen packenden Pferde-Gespannsport zu sehen. Die Teilnehmer aus unserem Sprengel – unter anderem Katharina Abel von der PSG Ketsch – freuen sich über begeisterte Zaungäste.