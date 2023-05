Dritter Platz für Turewicz

In Bad Herrenalb fanden am Wochenende die Bezirksmeisterschaften im Judo der Jahrgänge U11 statt. Mit dabei war unter anderem auch Maximilian Turewicz (kleines Bild) vom Budo Club Schwetzingen. Der Neunjährige startete in der Gewichtsklasse bis 31 Kilogramm.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Zwar musste der junge Schwetzinger den Eröffnungskampf knapp abgeben, gewann dann über den Trostrundenweg seine restlichen drei Kämpfe und belegte in der Endabrechnung den dritten Rang. Von Trainer Jens Macheledt vorbereitet, hat sich der neunjährige Turewicz damit für die Landesmeisterschaften qualifiziert. zg