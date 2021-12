Druck liegt beim Gegner

Am ersten Spieltag der 3. Handball--Liga Frauen (Staffel E) verlor die SG Kappelwindeck/Steinbach bei den Juniorbären der TSG Ketsch II. Seitdem sammelten sie etliche Punkte und mussten nur gegen die beiden besten Teams der Tabelle Niederlagen hinnehmen. Deshalb wird die Mission „Revanche“ am Samstag um 18 Uhr in der Neuen Halle Bühl im ersten Rückrundenspiel wahrscheinlich sehr ernst genommen.

Bei den Juniorbären kehren so langsam alle angeschlagenen und verletzten Spielerinnen zurück ins Training. Bis zum Samstag wird das Team an seiner Wurfquote und an den technischen Fehlern arbeiten. Gelingt das zu verbessern, haben sie gegen jede Mannschaft eine Chance, was sie des Öfteren in der Saison gezeigt haben. Die Leistung muss nur über 60 Minuten auf die Platte gebracht werden. Trainer Daniel Weinheimer sagt: „Wir sind klarer Außenseiter, haben eigentlich nichts zu verlieren. Der Druck liegt doppelt bei Kappelwindeck, da sie oben dran bleiben wollen und die verlorenen zwei Punkte bei uns sicherlich wieder gut machen wollen.“ zg