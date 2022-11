Duell der Ungeschlagenen

Das Topspiel des siebten Spieltages in der 2. Sportkegeln-Bundesliga Süd findet in Plankstadt statt. Tabellenführer Frei Holz empfängt den direkten Verfolger TSV Denkendorf.

Das Team aus dem Landkreis Esslingen ist ebenfalls noch ungeschlagen und hat bisher zweimal Remis gespielt. Plankstadt hat einen Verlustpunkt aus dem 4:4 in Bobingen. Denkendorf holte gegen Schrezheim und Ettlingen ein 4:4. Sollte Plankstadt auch dieses Spiel gewinnen, dann dürfte das Thema Meisterschaft langsam in den Fokus rücken. Außer Wolfach-Oberwolfach, das in Denkendorf mit 0:8 überraschend deutlich verlor, aber erst vier Partien bestritten hat, hätten dann alle Teams schon drei bis vier Minuspunkte mehr als Frei Holz. „Wir hoffen, dass wir in diesem Heimspiel wieder auf Kai Schneider zurückgreifen können und wollen die Spitze verteidigen“, sagte Thorsten Vörg. Das Team soll mit einem Sieg in die Pokalpause gehen.

Am 12. November muss Plankstadt in der dritten Runde des DKBC-Pokals beim SV Wernburg antreten.

Info: Frei Holz Plankstadt – TSV Denkendorf (Samstag, 5. November, 13 Uhr, Mehrzweckhalle)