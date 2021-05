Es geht langsam in die heiße Phase bei der Fernsehsendung „Let’s dance“ (RTL/TVNow). Sechs Tanzpaare (von ursprünglich 14) treten an diesem Freitag, 7. Mai, um 20.15 Uhr im Rennen um den Titel „Dancing Star 2021“ an. Dabei gibt es sechs „Magic Moments“ in Einzeltänzen und drei Tanzduelle. Mittendrin: Rúrik Gíslason.

Der frühere Fußballer des Zweitligisten SV Sandhausen gehört zum

...