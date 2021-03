Es ist der 19. Mai 2001. Einer der denkwürdigsten Tage in der Geschichte der Fußball-Bundesliga. Vier Minuten und 38 Sekunden lang wähnte sich der FC Schalke 04 mit beiden Händen an der Meisterschale, doch dann schlug der FC Bayern gnadenlos zu. Die Münchner liegen sich in den Armen, das königsblauen Lager versinkt im Tränenmeer. Es ist ein Nachmittag, der mir als damals Neunjährigem in Erinnerung geblieben ist.

Knapp 20 Jahre später würde sich die Schalker Anhängerschaft wahrscheinlich über die Vize-Meisterschaft freuen. Doch inzwischen kämpft der Traditionsclub aus Gelsenkirchen nicht um Titel, sondern gegen den Abstieg. Abzuwenden ist dieser nach dem jüngsten 0:0 gegen den Mit-Abstiegskonkurrenten 1. FSV Mainz 05 eigentlich nicht mehr, zu schwach präsentiert sich das Schlusslicht seit Monaten.

Frotzeleien aushalten

Die Fan-Seele leidet. Es müsste schon ein königsblaues Wunder her, doch daran glauben selbst eingefleischte Unterstützer wie Martin Faulhaber nicht mehr. Seit Kindheitstagen drückt er S04 die Daumen. Ich weiß das, denn ich bin mit ihm zur Schule gegangen. Viele Stunden haben wir gemeinsam mit dem Ball am Fuß in den Gärten unserer Eltern in Ketsch verbracht. Nicht selten mussten der Rasen oder die Blumenbeete leiden. Laut kommentierten wir mit den Namen großer Schalker Spieler wie Ebbe Sand oder Mike Büskens unsere Tore. Häufig musste er auch die Frotzeleien nach der Vier-Minuten-Meisterschaft über sich ergehen lassen. Inzwischen sehen wir uns auch aufgrund der Corona-Pandemie weniger. Das Positive aus Martins Sicht: Er muss sich keine Sprüche anhören. Aber: Als Sympathisant des 1. FC Kaiserslautern sollte ich den Mund ohnehin nicht allzu voll nehmen.

Die Situation auf Schalke ist derweil schon so dramatisch, dass sogar der Erzrivale aus Dortmund hofft, dass mit dem fünften Trainer noch irgendwie die Wende gelingt. Man wolle auf das Ruhrpott-Derby nicht verzichten, heißt es. Bei Martin ist es anders, er hat den Glauben verloren: „Ich habe schon seit sehr langer Zeit das Gefühl, dass der Verein nicht mehr zu retten ist. Man ist nach jedem Spieltag aufs Neue enttäuscht und fragt sich: Gegen welche Mannschaft soll Schalke überhaupt ein Spiel gewinnen.“ Die Enttäuschung drückt sich auch im abbauenden Interesse aus. „Glück auf“ war gestern als Derbytermine noch einen festen Platz im Kalender hatten. „Ich habe die letzten zwei, drei Spiele schon nicht mehr geschaut, weil ich etwas anderes vorhatte“, berichtet der Tischtennisspieler. Sein Mannschaftskollege Björn Strugies, dessen Vater in Gelsenkirchen auf die Welt kam, widerspricht: „Mein Interesse hat nicht gelitten. Dafür ist der Verein zu interessant. Allerdings fiebere ich durch den großen Rückstand in der Tabelle weniger mit, da ich mich mit dem Abstieg abgefunden habe.“

Die Gründe, weshalb es seit der Wiederaufnahme nach der Corona-Zwangspause nur noch bergab ging, versucht Dominik Rapp zu erklären. Er ist ebenfalls seit klein auf Schalke-Fan und steht beim FV 08 Hockenheim in der Fußball-B-Klasse zwischen den Pfosten. „Mein Bruder und mein Vater sind ebenfalls für Schalke. Ich denke, bei einem Verein wie Schalke fehlen einfach die Fans. Jeder, der schon einmal auf Schalke war oder bei einem Auswärtsspiel den ausverkauften Gästeblock beobachtet hat, weiß, dass diese Fans eine Mannschaft beflügeln können und in knappen Spielen auch mal den letzten Push geben können. Dass die Anhänger aufgrund der aktuellen Situation fehlen, darf für einen Verein wie Schalke aber trotzdem kein Grund sein, abzusteigen.“

Für Martin Faulhaber steht fest: „Ich habe schon in den Vorjahren das Gefühl entwickelt, dass es bei Schalke nicht für ganz oben reicht. Teilweise wurde die Mannschaft überschätzt. Die jetzige Entwicklung ist die Folge jahrelanger Fehltransfers in Kombination mit dem unruhigen Umfeld. Nun ist man in einen Negativstrudel geraten, aus dem man nicht mehr herauskommt.“

Gesamtbild muss besser werden

Die Talfahrt wird voraussichtlich im ersten Abstieg seit 1988 enden. „Ich hoffe, dass sie absteigen und dadurch endlich aufgeräumt wird“, meint Martin. „Das Gesamtbild des Vereins muss wieder besser werden, denn das war zuletzt wirklich armselig. Meine Enttäuschung ist mittlerweile in Wut und Desinteresse umgeschlagen, aber ich hoffe, dass sich der Verein konsolidiert und mit einer sauberen Transferpolitik und einer schlagkräftigen, jungen Mannschaft der Wiederaufstieg angestrebt werden kann.“ Darauf hofft auch Dominik Rapp: „Die aktuelle Situation ist frustrierend und traurig. Aber meine Familie und ich werden bis zum Schluss die Daumen drücken. Sollte es nicht reichen und wir sollten absteigen, werden wir trotzdem dem FC Schalke 04 treu bleiben.“

Schließlich heißt es nicht nur in vielen Ehegelübden: „In guten wie in schlechten Tagen verspreche ich Dir die Treue.“ Auch bei Fußballfans steht Vereinstreue über allem, bestätigt Björn Strugies: „Misserfolge gehören im Sport dazu. Das bringt das Fansein mit sich. Als Waldhof-Anhänger bin ich seit vielen Jahren einiges gewohnt. Nicht umsonst heißt es in der Mannheimer Vereinshymne: „Ist die Zeit auch manchmal schwer, wir halten die Treue“. Bei den leidenden Schalker Fans ist das nicht anders.