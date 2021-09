Ehrenamtlichen Einsatz würdigen

Die Bewerbungsphase für den „DFB-Ehrenamtspreis“ und die „Fußballhelden-Aktion junges Ehrenamt“ hat begonnen. Beide Wettbewerbe würdigen das freiwillige Engagement im deutschen Fußball. Vorschläge können bis zum 31. Oktober eingereicht werden. Die „Aktion Ehrenamt“ ist die am längsten durchgehend laufende Kampagne des DFB.

Zuletzt war in einer Studie errechnet worden, dass in Deutschland „der Wert der Arbeit im Fußball-Ehrenamt bei marktmäßiger Entlohnung jährlich 2,2 Milliarden Euro beträgt“. Pro Kreis im badischen Verband wird in beiden Kategorien ein Preisträger ausgezeichnet. zg