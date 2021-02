Die Handballer haben es bereits beschlossen, nun zog der Tischtennisverband nach und beendete die Saison 2020/2021 vorzeitig. Bei den Fußballern im badischen Verband und im Kreis Mannheim besteht nach wie vor ein Hoffnungsschimmer, den Spielbetrieb doch noch fortzusetzen. Doch die Aussichten sind mehr als ungewiss, wie Kreisvorsitzender Harald Schäfer (kleines Bild) im Gespräch mit unserer Redaktion betont.

Herr Schäfer, der bundesweite Lockdown wurde bis zum 7. März verlängert. Was bedeutet das für den Amateurfußball?

Kreisklasse A: Beide Mannschaften schenkten sich nichts. Rheinaus Abbas El-Ahmar ( l.) gegen den Badenia Hirschacker-Kapitän Pascal Roth (r.). Ob in dieser Saison noch mal gespielt wird, steht in den Sternen. © Fischer/Nix

Harald Schäfer: Das bedeutet hauptsächlich, dass wir gezwungen sind, die Füße still zu halten und nicht auf den Fußballplatz zurückkehren können. Das Schlimme ist, dass man einfach auch keine Perspektive hat, wann es weitergehen könnte. In letzter Zeit bekommen wir schon vermehrt Anrufe von Vereinsvertretern, die fragen, ob wir überhaupt noch einmal spielen. Vor vier Wochen hätte ich gesagt, dass wir auf jeden Fall noch mal spielen. Jetzt geht die Tendenz immer mehr in die Richtung, dass es schwer wird.

Welche Szenarien sind denn – Stand heute – überhaupt noch realistisch und vertretbar?

Schäfer: Es gibt zwei Möglichkeiten. Entweder wir spielen die Vorrunde noch fertig, sofern wir noch genügend Spieltage haben. Oder aber – und das wäre der Worst Case – wir müssten die Runde abbrechen. Alle anderen bisher angedachten Szenarien sind jetzt nicht mehr durchführbar.

Wie erfahren die Vereine, wann und wie es weitergeht?

Schäfer: Bevor eine Entscheidung getroffen wird, werden wir alle Vereine noch einmal in einer Videokonferenz zusammenrufen und hier auch die Meinungen der Clubvertreter anhören.

In Bayern wurde die vergangene bereits abgebrochene Spielzeit einfach in die neue Saison übertragen und fortgeführt. Wäre das in Baden auch denkbar, quasi eine Saison 2020/2022 zu machen und im Sommer den eingefroren Stand fortzusetzen?

Schäfer: Vor der Pandemie hatten wir diesbezüglich noch keine Regelung. Auf den beiden Verbandstagen in 2020 haben wir dazu aber einiges geregelt. Und klar ist, dass wenn nicht 50 Prozent aller Spiele absolviert sind, dann gilt die Saison als annulliert. Wir hoffen aber weiterhin, dass wir zumindest diese Marke, also die Vorrunde zu absolvieren, noch schaffen.

Könnten die Erfahrungen aus den letzten beiden Spielzeiten der Startschuss sein, vermehrt alternative Saisonmodelle zu testen wie es im Odenwald praktiziert wird?

Schäfer: Man muss immer berücksichtigen, dass wir hier im Mannheimer Kreis eine andere Ausgangslage und in den vergangenen Jahren witterungsbedingt nicht die schlechten Erfahrungen gemacht haben. Das ist im Odenwald anders. Wenn die Pandemie aber auf dem Rückmarsch ist, dann werden wir wohl zu den traditionellen Spielmodellen zurückkehren. Wenn allerdings die Vereine sagen, dass sie etwas verändern wollen, dann werden wir uns davor nicht verschließen.

Zum Abschluss eine persönliche Frage: Was macht ein Kreisvorsitzender in dieser Zeit sonntags?

Schäfer (lacht): Ich gehe viel spazieren und besuche meine Enkelkinder, soweit es geht. In Bezug auf Fußball zieht eine gewisse Lethargie ein.