Ein Abend zum Vergessen: Bären verlieren Spiel und Engelhardt

Ketsch. Der erste Schock ereilte die Kurpfalz-Bären schon nach wenigen Minuten. Im Heimspiel gegen den favorisierten ESV Regensburg verletzte sich Leistungsträgerin Rebecca Engelhardt an der Hand. Womöglich schwer. Die Linksaußenspielerin des Handball-Zweitligisten spielte zwar noch einige Zeit weiter. Nach zehn Minuten war am Samstagabend für sie dann aber frühzeitig Feierabend. Weitere Untersuchungen am Montag sollen Klarheit schaffen.

Es war nicht die einzige schlechte Nachricht, die Trainerin Franziska Steil verdauen musste. Denn ohne Engelhardt, die in der Defensive einen wichtigen Part übernimmt und auch im Angriff stets mit Toren zu glänzen weiß, verloren die Bären den Anschluss und am Ende auch das Spiel mit 21:31 (9:17). Mit der vierten Niederlage im sechsten Spiel bleiben sie in den unteren Tabellenregionen vorerst hängen.

Schon vor dem Spiel hatten sich einmal mehr Katharina Hufschmidt (Reha nach Kreuzbandriss) und Katja Hinzmann (Fußverletzung) abgemeldet. Auch die Spielerinnen aus der zweiten Mannschaft, die zuletzt zahlreiche Pluspunkte sammelten, fehlten in Steils Aufgebot. In der Startformation erhielt zwischen den Pfosten Katarina Longo den Vorzug vor Johanna Wiethoff. Im linken Rückraum durfte zunächst Jule Haupt ran.

Die Partie begann vor 250 Zuschauern in der Neurotthalle ausgeglichen. Gianina Bianco und Mireia Torras Parera glichen für Ketsch jeweils aus, ehe Engelhardt die erste Führung erzielte. Beide Teams spielten zwar temporeich. Sie scheiterten aber auch immer wieder an Longo und Regensburgs Torhüterin Stephanie Lukau.

Das 3:2 durch Engelhardt war dann auch schon der letzte Zeitpunkt, an dem die Bären in Front lagen. Ein 4:0-Lauf des ESV sorgte für ein verändertes Kräfteverhältnis. Die Regensburgerinnen hatte bis zur Auswärtsfahrt nach Ketsch erst ein Saisonspiel verloren. Auch das Pokalspiel in der ersten Runde des Wettbewerbs hatten die „Bunkerladies“ in Ketsch für sich entschieden. Dementsprechend selbstbewusst trat der Gast auf.

Die Bären verloren den Anschluss und als Marleen Kadenbach dann auf 13:6 (21.) erhöhte, glich der große Vorsprung schon beinahe einer frühzeitigen Entscheidung. Nach dem Seitenwechsel dauerte es fast vier Minuten bis zum ersten Treffer, den Nele Wenzel vom Kreis aus erzielte.

Auf der Gegenseite trafen danach jedoch zweifach Franziska Peter und Johanna Brennauer, sodass der erste Zehn-Tore-Vorsprung perfekt war. Daran änderte sich auch bis zur Schlusssirene nichts mehr.

Eine starke Leistung zeigte Bären-Spielerin Torras Parera. Die Spanierin brachte ein Dutzend ihrer 14 Würfe im Tor unter. Es half jedoch nichts, sodass die Bären nur zwei Wochen nach ihrem ersten Saisonsieg wieder auf dem Boden der Tatsachen angelangt sind. Das Duell der Torhüterinnen ging klar an Regensburg und auch in der Offensive fehlte Ketsch die nötige Effektivität, um zu zwei Punkten zu kommen.

Vor dem wegweisenden Spiel beim Aufsteiger SG Mainz-Bretzenheim am Samstag, 12. November, müssen die Bären nun vorrangig hoffen, dass Rebecca Engelhardts Verletzung nicht so dramatisch ist, wie zunächst befürchtet. Ansonsten wird die Auswärtsmission in Rheinhessen eine noch viel schwerere.

Bären: Longo, Wiethoff; Scheffler (1), Bianco (1), Haupt, Torras Parera (12/8), Marmodee (1), Wenzel (2), Werthmann, Möllmann (3), Engelhardt (1), Lohr.