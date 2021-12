Ein Auftritt für Feinschmecker

Elena Fabritz saß entspannt auf der Tribüne und aß genüsslich die von ihren ehemaligen Mitspielerinnen gebackenen Weihnachtsplätzchen. Diese schmeckten am Samstagabend besonders gut. Das lag mitunter auch daran, dass die Kurpfalz-Bären dem Publikum keine Rohkost anboten, sondern ein mehrgängiges Menü. Der 33:24 (17:11)-Sieg gegen den TV Aldekerk ließ kaum Wünsche offen und weil Fabritz gegen den niederrheinischen Club vor etwas mehr als acht Jahren den größten Erfolg ihrer Handballkarriere eingefahren hatte, ließ sie es sich nicht nehmen, mal wieder vorbeizuschauen.

Damals, am 10. Juni 2013, war Fabritz die prägende Figur auf dem Feld. In der Schlusssekunde des Finals um die deutsche B-Jugendmeisterschaft nahm sie den Ball in die Hand und schoss ihn an die Hallendecke. Das Knifflige: Die Zeit war noch gar nicht abgelaufen. Trotzdem pfiffen die Schiedsrichterinnen nicht mehr an und Ketsch behielt mit 34:33 die Oberhand.

Diesmal verlief der Abend in der Neurotthalle vor 190 Zuschauern weniger emotional, aber keineswegs erfolgloser aus Bären-Sicht. Mit dabei waren immer noch vier Spielerinnen, die schon damals auf der Platte gestanden hatten. Bei den Bären gehört Rebecca Engelhardt inzwischen dem Kader der ersten Mannschaft an und beim TVA haben Torhüterin Tugce Cengiz sowie die Zwillingsschwestern Angelina und Fabienne Huppers den Sprung geschafft.

Engelhardt gehörte mit ihren acht Toren zu den Hauptprotagonistinnen. Um in der Gourmet-Sprache zu bleiben: Nach dem 1:1 (4.) sorgte sie mit drei Grüßen aus der Küche für die erste komfortable Führung (4:1/7.). Die Gäste kleckerten dagegen und vermasselten sich eine bessere Ausgangslage selbst, denn Fabienne Huppers verwarf einen Siebenmeter. Auf der Gegenseite legten Reuthal und Engelhardt nach (9:5). Häufig war es in dieser Saison so, dass Aldekerk eine gute Halbzeit ablieferte, um dann einzubrechen. In Ketsch gelang dem Neuling aber über die gesamte Spielzeit herzlich wenig. „Es waren zu viele technische Fehler“, bemerkte Gästetrainerin Yvonne Fillgert – immerhin 35-malige Nationalspielerin.

Die Partie war nach 48 Minuten und nach einem weiteren Dreierpack von Engelhardt längst entschieden. Trainerin Franziska Steil sagte in der Nachbetrachtung zufrieden: „Wir haben auch in der Höhe verdient gewonnen und der Partie dank unserer Abwehrleistung den Stempel aufgedrückt. Wir konnten durch unsere Ballgewinne viele einfache Tore erzielen.“

Noch ein Auswärtsspiel

Der Hauptgang war also nach dem Gusto der Übungsleiterin. Nachschlag gab es in der Schlussphase aber auch noch. Zunächst finalisierte Reuthal einen Kempa-Trick – das Auge isst bekanntlich mit – und dann platzierte Rückkehrerin Amelie Möllmann nur Sekunden nach ihrer Einwechslung mit ihrem ersten Torwurf noch die Kirsche auf der Torte. Die Linkshänderin stand überraschend wieder im Kader, nachdem sie sich zuvor wochenlang wegen eines Auslandssemesters in Spanien aufgehalten hatte.

Drei Treffer zum Abschluss von Lara Eckhardt machen nun Lust auf mehr. Im letzten Spiel des Kalenderjahres treffen die Bären am Samstag, 18. Dezember, auswärts auf den HSV Solingen-Gräfrath. Spielbeginn ist um 18.15 Uhr. Ob es im Hause Fabritz wieder Plätzchen geben wird, ist nicht bekannt. Auf den Geschmack dürfte die ehemalige Kreisläuferin, die wegen einer hartnäckigen Verletzung ihre Karriere früh beenden musste, aber genauso gekommen sein wie alle Bären-Fans, die den Leckerbissen verfolgt hatten.

Bären: Wiethoff, Longo; Michels, Hinzmann (2), Feiniler, Haupt, Torras Parera, (2), Sommerrock (3), Marmodee (1), Reuthal (10/5), Möllmann (1), Engelhardt (8), Eckhardt (6).

