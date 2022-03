Anfang März hatte das Coronavirus derart gewütet, dass damit einhergehend diesem auch einige Fußballspiele zum Opfer gefallen sind. So musste der FV 08 Hockenheim in der Fußball-Kreisliga zweimal aussetzen. Teil eins des Nachholreigens findet für die Rennstädter am heutigen Donnerstagabend statt. Dann tritt die Elf von Trainer Kay Gerwig beim FC Hochstätt Türkspor an. „Das ist natürlich ein Sechs-Punkte-Spiel für uns. Hochstätt ist ein direkter Konkurrent, den wir gerne wieder distanzieren wollen. Wir müssen uns wieder auf unsere Stärken konzentrieren und einfach besser performen“, verlangt FV-Trainer Kay Gerwig.

Nicht mehr planen kann er in dieser Saison mit Domenik Beck, bei dem ein urteilbildendes MRT-Bild zwar noch aussteht, doch besteht der Verdacht eines Kreuzbandrisses. „Gegen Viernheim war das ein komplett gebrauchter Tag, nicht nur der beiden schweren Verletzungen wegen“, erinnert Gerwig auch an den Amicitia-Akteur, der mit dem Krankenwagen abtransportiert werden musste. „Wir haben alles vermissen lassen und erwarten jetzt eine Reaktion der Mannschaft. Wir wissen, dass sie das qualitativ in sich hat.“ Aktuell liegt der FV 08 Hockenheim drei Punkte vor dem FC Hochstätt Türkspor, der den ersten Abstiegsrang belegt. wy

