Ein Dreier für die Historie

Mit einer Woche Verspätung greift nun auch die Fußball-Kreisklasse A1 ins Geschehen ein. Ein Heimspiel bestreitet von den Klubs aus unserem Gebiet nur der FC Badenia Hirschacker. Doch diese Partie hat es gleich in sich, denn die Mannen von Trainer Timo Becker empfangen den SC Olympia Neulußheim. „Wir spielen zuhause und wollen den Zuschauern eine gute Leistung zeigen und das Spiel auch gewinnen“, sagt Becker.

Wo seine Mannschaft nach der langen Spielpause und der sechswöchigen Vorbereitung steht, kann auch der umtriebige Trainer noch nicht so recht einschätzen. „Man merkt schon langsam, dass die Fitness und auch das Spielerische wieder auf ein gutes Niveau kommen. Ich denke schon, dass wir gut vorbereitet sind.“

Die „Hirsche“ fuhren im letzten Aufgalopp vor der Punkterunde beim Kreisligisten SC 08 Reilingen einen 4:2-Sieg ein. Auf den Gegner einstellen möchte man sich auch gegen Neulußheim nicht und stattdessen lieber den eigenen Matchplan durchziehen. „Wir wollen schon unser Spiel mit viel Kampf und Laufbereitschaft machen“, sagt Coach Timo Becker.

Noch einige Urlauber fehlen

Allerdings muss er für dieses Vorhaben auf den einen oder anderen Spieler verzichten. Die Urlaubszeit, dazu noch erste Verletzungen und Blessuren dezimieren den Kader. Dennoch sehnt man sich in Hirschacker nach einem historischen Ereignis: Zum ersten Mal in der Vereinsgeschichte möchte man den Saisonstart in die A-Klasse mit einem Dreier bestreiten. Beim einjährigen A-Klassen-Gastspiel vor über 20 Jahren gab es eine Niederlage, vor einem Jahr hieß es immerhin 1:1 – der Gegner lautete damals wie heute SC Olympia Neulußheim.

Auswärts gefordert ist dagegen die Spvgg 06 Ketsch II, die bei der oftmals durch Urlauber geplagte Wundertüte FK Bosna Mannheim antritt. Einen Gradmesser gibt es gleich für den SV Rohrhof und dessen Neu-Trainer Andrés Medina López: Der SVR tritt beim Titelfavoriten TSG Rheinau an. Ebenfalls interessante Auswärtsaufgaben bestreiten die SG Oftersheim (bei der DJK Fortuna Edingen-Neckarhausen), der SV Altlußheim (beim ASV Feudenheim) und der FV Brühl II (beim SV 98/07 Seckenheim).