Ein Feuerwerk der Rekorde

Nach zwei Jahre Corona-Pause hat der Schwimmverein SV Hellas Brühl wieder den Vorkampf Südwest für die deutschen Mannschaftsmeisterschaften Masters ausgerichtet. Neun Mannschaften aus dem Südwesten waren der Einladung gefolgt. Über 100 Sportlerinnen und Sportler zwischen 21 und 82 Jahren sprinteten für einen Platz ihrer Mannschaft beim deutschen Finale im November.

Sie hatten lange gewartet und waren schnell: Das Kampfgericht protokollierte einen europäischen und sieben deutsche Altersklassenrekorde! Karsten Dellbrügge vom WSV Speyer und Maren Spietzack von der SG Heddesheim trugen sich gleich zweimal in die Rekordliste ein. Auch Peter Hoberg erreichte sein Ziel und sprintete für den SV Hellas Brühl in nur 6:01,9 zum deutschen Rekord über 400 Meter Lagen in der Altersklasse 65.

Schnelle Heidelberger

Die insgesamt schnellste Mannschaft stellte der SV Nikar aus Heidelberg. Mit 19 532 Punkten haben sie als Dritte in der vorläufigen Rangliste einen Platz für das Finale so gut wie sicher. Auch der WSV Speyer kann noch hoffen. Die Mannschaft vom SV Hellas Brühl war erschöpft und glücklich – sie hielt ihr gutes Leistungsniveau von 2019.

Trotz langer Pause klappte die Organisation wieder ausgezeichnet: Viele engagierte Helfer sorgten für leckere Speisen, perfekte Auswertung und eine funktionierende Sportveranstaltung im tadellosen Hallenbad dank des Bäderteams der Gemeinde Brühl. Teilnehmer und Gastgeber hatten viel Spaß am gemeinsamen Kräftemessen bei einem gelungenen Wettkampf. zg