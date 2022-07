Ein Gegner weniger für Badenligisten

Die Handballerinnen der TSG Seckenheim, die über viele Jahre in der Oberliga spielten und damit ein Aushängeschild des Frauenhandballs in der Region waren, stellen den Spielbetrieb ein. Drei Monate nach dem erfolgreichen Klassenerhalt und nach vielen intensiven Bemühungen, irgendwie noch eine Mannschaft auf die Beine zu stellen, zerplatzte auch die letzte Hoffnung: eine Spielgemeinschaft mit dem Badenligisten TSV Amicitia Viernheim. Dass in der Folge nun auch die Südhessinnen ihr Team abgemeldet haben, zeigt deutlich, dass der Frauenhandball in schweres Fahrwasser geraten ist.

Durch den Rückzug der TSG Seckenheim wird die Oberliga Baden-Württemberg bei den Frauen in der neuen Runde mit nur 13 Mannschaften starten. Das teilte Johannes Kern, Vorsitzender Landesausschuss Spieltechnik, auf Nachfrage mit.

Auch das Starterfeld in der Frauen-Badenliga, in der die HG Oftersheim/Schwetzingen, der TV Brühl und die HSG St. Leon/Reilingen II antreten, reduziert sich durch den Rückzug des TSV Amicitia Viernheim. Spielleiter Andreas Gruber gab bekannt, dass sämtliche angesetzten Spiele der Südhessinnen wieder aus dem Spielplan genommen werden und sie als erster Absteiger gelten. mm/ü