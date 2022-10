Ein guter Spieler reicht nicht aus

Nach dem ersten Sieg am vergangenen Spieltag verlor Handball-Badenligist HSG St. Leon/ Reilingen im zweiten von vier aufeinanderfolgenden Heimspielen gegen den BWOL-Absteiger TSV Birkenau 25:31.

Die HSG startete mit einer versetzten 5:1-Abwehr in die Partie, was den Gästen in der Anfangsphase durchaus Probleme bereitete und den Hausherren die Gelegenheit zum schnellen Umschalten bot. Auch zeigten die Gastgeber in den ersten 20 Minuten ein sehr diszipliniertes Rückzugsverhalten, sodass das gefürchtete Tempospiel der Gäste nur selten zum Tragen kam. Nach dem 4:4 häuften sich jedoch die Unzulänglichkeiten bei der HSG, unüberlegte Abschlüsse paarten sich mit ungenauen Zuspielen und technischen Fehlern. Da jedoch auch Birkenau in dieser Phase nicht fehlerfrei agierte und insbesondere immer wieder am glänzend aufgelegten Christoph Köhler scheiterte, war beim 7:9 noch immer alles offen. Eine doppelte Überzahl nach einer Roten Karte gegen Birkenau nutzten die Gastgeber vortrefflich mit einem 3:0-Lauf zur Führung. Es sollte jedoch das letzte Tor der HSG vor der Halbzeit sein, da im Angriff nun häufig zu wenig Bewegung vorhanden war und auch das Umschalten in beide Richtungen nachließ. Die Gäste nutzten die sich bietenden Gelegenheiten nun besser und agierten mit deutlich mehr Bewegung, was sich in einer 13:10 Halbzeitführung niederschlug.

In der zweiten Hälfte kamen die Gäste deutlich besser in ihr Tempospiel und es war auch in dieser Phase dem mit Abstand besten HSG-Akteur, Christoph Köhler im Tor, zu verdanken, dass der Rückstand auf nicht mehr als sieben Tore anwuchs. Zwar kamen die Hausherren mehrere Male auf vier oder fünf Tore heran, versäumten es dann jedoch durch zu statisches oder überhastetes Angriffsspiel und individuelle Fehler in der Abwehr, die Partie noch einmal wirklich spannend zu gestalten.

HSG-Trainer Martin Schnetz haderte mit den weiter gewachsenen Verletzungssorgen, aber auch mit der Leistung seiner Mannschaft: „Wir haben das Spiel in den zehn Minuten vor und nach der Halbzeit verloren. Um einen solchen Gegner zu schlagen, müssen alle eine gute Leistung zeigen, nicht nur ein Spieler, der im Tor stand. Wenn ich kein Eins-gegen-eins in der Abwehr gewinne, wird es schwer mit dem Sieg.“

HSG: Köhler, Winter; Anschütz (2), Grünholz (1), Netscher (3), Koffeman (1), Decker (4/1), Geiss (2), Fink (3), Menger (4), Schwechheimer (5). krau/zg