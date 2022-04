Ein Schlager vor dem Osterfest

Die Fußball-Kreisklasse A 1 tritt über die Osterfeiertage in einen Dornröschenschlaf. Lediglich zwei Nachholspiele helfen dabei, das Tabellenbild weiter geradezurücken.

Die Partie des SC Olympia Neulußheim gegen die SG Oftersheim an Gründonnerstag birgt insofern noch zusätzlich die Brisanz, da es für beide Teams noch sehr viel geht. Während der Zweitplatzierte Oftersheim nach der jüngsten Punkteteilung in Pfingstberg (4:4) das Lasso in Richtung FV 1918 Brühl II wieder auswerfen will, muss Neulußheim Punkte für den Klassenerhalt sammeln. „Wir müssen den Einsatz und Willen bringen, den wir gegen Rheinau gezeigt haben“, fordert Neulußheims Trainer Veysel Beyaz. „Wir müssen die individuellen Fehler reduzieren und über 90 Minuten Kontinuität zeigen.“ Zuletzt verlor Neulußheimer gegen die TSG Rheinau und damit gegen einen weiteren Aspiranten auf die Aufstiegsplätze. Beyaz: „Wir haben dem Gegner durch eigene Fehler die Tore geschenkt, was uns etwas aus der Struktur gebracht hat. Ein Gegner wie Rheinau nutzt das natürlich aus.“

Die Heimniederlage gegen die Mannheimer unterstreicht aber eine eigenartige Serie, die die Neulußheimer nach der Winterpause gestartet haben. In den letzten drei Heimspielen gab es drei Niederlagen, dagegen wurden zwei der letzten drei Auswärtsspiele gewonnen. Von einem Heimkomplex will Beyaz aber nicht sprechen. „Es ist egal, wo wir spielen – wir wollen immer gewinnen.“ Die einstigen Saisonziele, um Platz fünf oder sechs mitzuspielen, sind in weite Ferne gerückt. Beyaz hat sich und seinem Team eine neue Marke gesetzt und will am Saisonende gerne Platz acht belegen. wy

