Ein Sieg muss unbedingt her

Im dritten Heimspiel in Folge hat Tischtennis-Oberligist TTC Ketsch die Chance, sich ganz oben festzusetzen. Zu Gast ist am Samstag um 16 Uhr der TV St. Georgen.

Mannschaftsführerin Jasmina Simon weiß den Gegner aus dem Schwarzwald nicht so recht einzuschätzen. „Sie haben gegen Frickenhausen klar gewonnen und scheinen stark zu sein. Unser Sieg gegen das Team aus Weil, das St. Georgen mit 9:1 besiegt hat, zeigt aber, dass immer etwas geht“, meinte Simon. Ketsch kann diesmal auf Marion Ott zurückgreifen.

© Dorothea Lenhardt

Nach drei verlorenen Spielen steht der TTC Ketsch in der Männer-Verbandsliga auf dem vorletzten Tabellenplatz. Gegen den TTV Heidelberg soll nun am Samstag (18 Uhr, Turnhalle am Rathaus) der erste Sieg her.

Die Heidelberger sind einen Tabellenplatz besser, wenngleich diese Platzierung noch nicht wirklich aussagefähig ist. Heidelberg hat erst ein Spiel bestritten.„Wenn wir es schaffen, besser aus den Eingangsdoppeln herauszukommen, dann haben wir gute Chancen auf einen Sieg,“ lautet die Einschätzung von Mannschaftsführer Boris Pastler (Bild oben). „Wenn wir die Klasse halten wollen, dann müssen wir siegen.“ mra/Archivbild: lenhARDT

