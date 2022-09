Die Euphorie am Betzenberg ist zurück. Nach schweren Jahren in der 3. Fußball-Liga und dem Fast-Absturz in die Viertklassigkeit ist der 1. FC Kaiserslautern zurück. Die Wucht, die der Traditionsverein entfalten kann, zeigte sich schon in den ersten Spielen. Im Schnitt sahen über 37 000 Fans die Partien der Roten Teufel. Damit liegt der FCK hinter dem Aufstiegsaspiranten Hamburger SV auf dem zweiten Rang in der Zuschauertabelle. Zum Vergleich: Die Begegnungen des SV Sandhausen im BWT-Stadion am Hardtwald sahen gerade einmal 5027 Zuschauer. Am Sonntag, wenn beide Mannschaften aufeinandertreffen, wird der Schnitt steigen. Die Farbe Rot wird aber ganz sicher dominieren.

Auch sportlich ging es für den FCK ordentlich los. Die Lauterer fanden sich im Unterhaus auf Anhieb zurecht. Mit Verstärkungen wie Erik Durm, den Weltmeister von 2014, und Torwart-Routinier Andreas Lu-the sorgten sie auch auf dem Transfermarkt für Aufsehen. Zudem ist Dirk Schuster ein Trainer, der zum Club zu passen scheint. Er wurde erst kurz vor den Relegationsspielen gegen Dynamo Dresden an Bord geholt und lieferte.

Der FCK ist eine Bereicherung für die Liga. Das 4:4 gegen den Mitaufsteiger 1. FC Magdeburg war Spektakel pur. Der sechste Platz ist der verdiente Lohn. Dennoch geht es in erster Linie darum, den Klassenerhalt frühzeitig zu sichern. Aber auch SVS-Coach Alois Schwartz, der in der Vergangenheit fünf Jahre lang für Kaiserslautern tätig war, weiß: „Man muss bei Kaiserslautern mit allem rechnen. Sie sind nach dem Aufstieg 1997/98 direkt Meister geworden. Dann können sie auch jetzt direkt noch einmal aufsteigen. Dort hat man schon oft gesehen, was alles möglich ist.“ fred