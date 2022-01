Einfach zu viele Fehler

Von Anfang an lagen die Juniorbären der TSG Ketsch II am Samstagabend im Spiel der 3. Handball-Liga Frauen gegen die TG 88 Pforzheim hinten. Vor über 100 Zuschauern in der Neurotthalle konnten sie nicht das umsetzen, was sie sich vorgenommen hatten und unterlagen am Ende mit 19:25.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

In der 9. Minute (3:4) war Ketsch noch dran, aber drei Tore in Folge der Gäste läuteten die Niederlage ein. Die Abwehr stand nicht stabil und im Angriff verfehlten zu viele Bälle das Tor. Demnach stand zur Pause ein 7:11 auf der Anzeigentafel.

Auch in der zweiten Hälfte prägten sehr viele technische Fehler das Ketscher Spiel. Trainer Daniel Weinheimer versuchte, mit etlichen Umstellungen seine Mädels wieder ins Spiel zu bringen. Aber egal ob 6:0-Deckung oder 5:1, sie bekamen keinen Zugriff. Sogar 4:2- und 3:3-Varianten probierte der Trainer, aber nichts fruchtete. Wenn sie dann mal Bälle abfangen konnten, vergaben sie diese frei vorm Tor. „Wir hätten bis morgen früh weiterspielen können und trotzdem nicht gewonnen. Es waren einfach zu viele technische Fehler und Fehlwürfe auf unserer Seite“, resümierte Weinheimer. Als wenn die Niederlage nicht schon schlimm genug war, verletzte sich Ina Bühl in den letzten Minuten noch schwer am Knie.

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2

Ketsch II: Wiethoff, Essmann, Grössl (4/1), Bonedeau (1), Büssecker, Jung, Frey, Möllmann (2/1), Neumann, Krogh (3), Bühl (3), Berg (1), Völker (1), Kolb (2/1), Haupt (2). zg