Eingespieltes Team gegen neue Toptruppe

Am Wochenende fällt der Startschuss in der Fußball-Landesliga und auf der Agenda steht am Sonntag mit dem Nachbarschaftsduell SG ASV/DJK Eppelheim gegen FV Brühl gleich ein Knüller. Eigentlich sollte die Partie in Brühl ausgetragen werden, aber das neue Stadion ist noch nicht fertig (wir berichteten). Wir befragten die beiden Trainer, mit welchen Erwartungen sie in die neue Runde

...