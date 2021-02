Immerhin: Ganz so bitter wie zuletzt, als Ketsch mit 22:43 bei der SG BBM Bietigheim unterging, lief es für die Kurpfalz-Bären beim Gastspiel bei der TuS Metzingen nicht. Etwas Zählbares gab es für das Schlusslicht der Handball-Bundesliga aber ebenfalls nicht. Das Team von Adrian Fuladdjusch unterlag am Sonntagabend beim haushohen Favoriten mit 24:37 (11:20). Der Coach bilanzierte: „Ich bin nicht ganz zufrieden, obwohl ich einige gute Ansätze gesehen habe.“

AdUnit urban-intext1

Natürlich haben die Metzingerinnen einen deutlich höheren Trainingsaufwand, natürlich hat das Umfeld der „TuSsies“ auch ganz andere Ambitionen im Oberhaus, aber dennoch ist jede Bären-Spielerin ehrgeizig genug und möchte erfolgreich ihren Sport ausüben. Dementsprechend sind die Kräfteverhältnisse zwar unterschiedlich, aber auch in der Öschhalle ging es von Null los. Das änderte sich jedoch rasch. Die Gastgeberinnen sorgten bereits in den Anfangsminuten für klare Verhältnisse (8:2/10.). Fuladdjusch zeigte in der Defensive seine Experimentierfreudigkeit, doch davon ließ sich Metzingen nicht vom Weg abbringen. Erst nach einer Viertelstunde schaltete die TuS einen Gang zurück und ließ Ketsch mehr Raum in der Offensive. Eben jene Wellenbewegungen wollte Fuladdjusch mit seiner Mannschaft nutzen, um das Ergebnis erträglicher zu gestalten. Und das gelang. Ketsch kam dank eines Treffers von Jule Haupt auf 5:10 heran.

Einige Nationalspielerinnen

Der mit Nationalspielerinnen gespickte Kader des Europapokal-Teilnehmers erhöhte nach 21 Minuten in Person von Anna Albek auf 15:7. Metzingen hatte sich auf einen gemütlichen Nachmittagsausflug in der eigenen Halle eingestellt und ließ deswegen ab und an die Konsequenz vermissen. Bei den Angriffsaktionen der Gäste, die sich mit der 19. Pleite im 20. Saisonspiel längst abgefunden hatten, drückten sie immer wieder ein Auge zu.

Mehr zum Thema Schwetzinger Zeitung Plus-Artikel Handball-Bundesliga Frauen Schon früh auf der Verliererstraße Mehr erfahren Handball-Bundesliga Frauen „Für diese Spiele bin ich Trainer geworden“ Mehr erfahren Handball-Bundesliga Frauen Kurpfalz-Bären gehen in Bietigheim unter Mehr erfahren

Die zweite Halbzeit begann hektisch. Fuladdjusch versuchte, die Offensive mit Saskia Fackel und Samira Brand anzukurbeln. Die Spielmacherin durfte nach nicht einmal drei Minuten auch schon wieder raus, weil sie sich eine Zeitstrafe einfing. Nach Ablauf ihrer Zwangspause durfte Brand wieder mitmischen. Für sie geht es nach der Absage der Ketscher Verantwortlichen unter anderem darum, sich für einen neuen Verein zu empfehlen. Neuigkeiten gibt es noch nicht zu vermelden. Aber auch der 25-Jährigen gelang es nicht, den Rückstand noch einmal nennenswert zu verkleinern, sodass am Ende eine 13-Tore-Niederlage zu Buche stand.

AdUnit urban-intext2

„Wir nehmen mit, dass wir einige gute Chancen herausgespielt haben, aber am Ende geht es für uns auch in diesem Spiel darum, dazuzulernen“, sagte Fuladdjusch. Noch einmal knüppeldick kommt es im Heimspiel am Mittwoch, 19.30 Uhr, gegen Primus Borussia Dortmund. mjw

Bären: Moormann, Wiethoff (1); Feiniler (2), Haupt (4), Brand (2), Sommerrock (2), Marmodee (1), Fackel, Reuthal (6/4), Möllmann (1), Engelhardt (4), Eckhardt (1), Winnewisser, Herrmann.