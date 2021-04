Ketsch. Die Trainerfrage ist in dieser Woche durch die Personalie Franziska Steil geklärt worden, nun können sich die Kurpfalz-Bären weiter auf ihre Abschiedstournee in der Bundesliga konzentrieren. Schon am Samstag treten sie beim Aufsteiger Handball-Luchse Buchholz 08-Rosengarten an (Spielbeginn: 19 Uhr).

AdUnit urban-intext1

Allerdings bereitet das Personal Kopfzerbrechen. Lara Eckhardts Saison ist nach einem Bruch des rechten Zeigefingers vorzeitig zu Ende und auch hinter Saskia Fackels Einsatz steht ein Fragezeichen. Die Linkshänderin klagte über Unwohlsein und musste das Training am Mittwoch abbrechen. Ganz sicher fehlen wird Katja Hinzmann, die aus beruflichen Gründen die Reise in Richtung Norden nicht antreten kann, und auch Sina Michels ist noch nicht wieder einsatzbereit. Die gute Nachricht ist aber, dass die Kapitänin wieder komplett ins Mannschaftstraining eingestiegen ist.

Für die Eckhardt gibt es indes zwei Optionen, bestätigt der scheidende Chefcoach Adrian Fuladdjusch: „Jule Haupt und Marlene Herrmann geben richtig Gas. Das ist eine gesunde Konkurrenz und für das junge Duo eine Riesenchance. Es ist aber klar, dass wir Lara in ihrer aktuellen Form nicht ersetzen können. Da muss die ganze Mannschaft einspringen.“ Sollte Fackel ausfallen, dann ist Cara Reuthal die erste Nachrückerin im rechten Rückraum.

Beim designierten Absteiger verspürt man in der Endphase der Saison keinen Druck mehr. Man wolle sich achtbar verabschieden, der Druck liege aber ganz klar bei Buchholz-Rosengarten, meint Fuladdjusch: „Wenn man den Ausdruck ,maximalen Druck‘ im Wörterbuch nachschlagen würde, dann stünde dort als Synonym dieser Vereinsname. Ich bin mir sicher, dass wir den Gegner zu Fehler zwingen können, wenn wir die Partie lange offen gestalten und in Reichweite bleiben können.“

AdUnit urban-intext2

Die Luchse liegen derzeit auf dem 14. Platz. Ihnen fehlt nur ein Zähler, um auf den Relegationsrang zu springen. Für die Gastgeberinnen sprechen die jüngsten Duelle. Die vergangenen sechs Partien gingen allesamt an Buchholz-Rosengarten - unabhängig davon, ob die Mannschaften im Pokal, im Oberhaus oder in der 2. Liga aufeinandertrafen. Insgesamt gab es seit 2011 nur einen Sieg für Ketsch. Von einem Angstgegner will Fuladdjusch aber nicht sprechen: „So etwas entsteht im Kopf, man redet sich sowas ein. Wir wollen wieder eine tolle Abwehr stellen und Druck ausüben. Ich denke, es ist ein Spiel, in dem die Chancen 50:50 stehen.“

Über den Gegner sagt er: „Das Team lebt von der Körperlichkeit. Sie verfügen über eine robuste Kreisläuferin, die wir stören müssen, bevor sie den Ball bekommt. Schaffen wir das nicht, ist sie nicht mehr zu halten. Auch die Abwehr ist gut.“

AdUnit urban-intext3

Das Team aus Niedersachsen hat vor wenigen Tagen mit einer Personalie aufhorchen lassen. Zwölf Jahre nach ihrem ursprünglichen Karriereende kehrte Christine Lindemann noch einmal zwischen die Pfosten zurück. Sie ersetzt Mareike Vogel, die wegen eines Kreuzbandrisses ausfällt. Lindemann bestritt in ihrer Laufbahn 147 Länderspiele und holte mit Deutschland 1997 WM-Bronze. Zuletzt war sie Torwarttrainerin bei den HL.

AdUnit urban-intext4

Übrigens: Für seinen emotionalen Ausbruch bei der Pressekonferenz, bei dem die Schiedsrichter nach der 23:24-Niederlage gegen den VfL Oldenburg in Fuladdjuschs Visier gerieten, erhält der Coach keine Strafe vom Verband. Einen Austausch gab es aber. mjw