Nicht ganz unerwartet siegte der TV Brühl am Sonntag bei der HG Oftersheim/Schwetzingen mit 27:21 (13:10) und schickte damit den Gastgeber in die Abstiegsrunde der Handball-Badenliga der Frauen. Hier werden die bereits erspietelten Ergebnisse gegen die Konkurrenz (Königshofen/Sachsenflur, Dielheim, Rot, Stutensee/Weingarten, Saase) mitgenommen. Die HG führte dieses Tableau mit 7:1 Punkten an.

