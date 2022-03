Einstellung beim SC 08 ordentlich

Am Dienstagabend wurde auf drei Fußballplätzen gespielt. Für die Mannschaften aus unserem Verbreitungsgebiet gab es nichts zu holen.

FV 03 Ladenburg – SC 08 Reilingen 2:0 (0:0)

Im Kreisliga-Spiel zeigte der SC 08 Reilingen eine gute Einstellung, zudem feierte Patrick Rittmaier ein Spieler-Comeback. Ladenburg verzeichnete über die gesamte Distanz ein Chancenplus, wenngleich die Gäste dreimal aussichtsreich in Abschlussnähe kamen, aber in letzter Konsequenz nicht zwingend genug agierten. Valentin Wiest brachte die Gastgeber in der 50. Minute aus kurzer Distanz in Führung, Philipp Staudinger erhöhte später auf 2:0 (70.). Kurz vor Spielende musste Ladenburgs Tim Geist nach einem Ellbogencheck gegen Rittmaier vorzeitig zum Duschen (84.).

SC Olympia Neulußheim – ASV Feudenheim 1:2 (1:0)

Im ersten Durchgang der A-Klassen-Partie spielte sich viel im Mittelfeld ab. Neulußheim war spielbestimmend und hatte einige hochkarätige Torchancen. In der 35. Minute erzielte Marcel Haas ein Sahnetor, als er im Zentrum Anlauf nahm, drei Gegenspieler stehenließ und noch den ASV-Torhüter überlupfte. Nach dem Seitenwechsel blieb die Partie der Kreisklasse A1 zerfahren. Marvin Lösch hatte in der 70. Minute Pech, dass sein Kopfball von der Linie gekratzt wurde. Wenig später kam Feudenheim durch einen sehenswerten Schlenzer ins lange Eck zum Ausgleich. Kurz vor dem Spielende behinderten sich Neulußheims Torhüter und sein Mitspieler gegenseitig, so dass ein ASV-Stürmer aus 30 Metern nur noch ins leere Tor schieben musste zum 1:2.

FC Hochstätt Türkspor II – FV 08 Hockenheim II 5:2 (3:1)

Nachdem die Gäste in der 3. Minute durch Jan Appelgans in Führung gegangen waren, konnte Hochstätt II die B-Klassen-Partie mit einem Doppelschlag drehen. Kurz darauf vergab Hockenheim II einen Elfmeter, ehe die Gastgeber auf 3:1 davon zogen. Kurz nach Wiederanpfiff konnte der FV 08 II auf 3:2 verkürzen, doch auch hierauf hatten die Mannheimer direkt die Antwort und erhöhten auf 4:2. Mit dem Schlusspfiff verwandelte Hochstätt II noch einen direkten Freistoß zum 5:2-Endstand. Insgesamt sahen die Besucher ein schwaches Spiel, in dem Hochstätt II mehr aus seinen Chancen machte. wy