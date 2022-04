Einstimmig für Ziegler

Interessen junger Menschen nicht nur vertreten, sondern sie direkt in die Arbeit einbinden und ihnen Verantwortung zu übergeben ist das, was sich die Sportkreisjugend Mannheim als Dachverband der Jugendabteilungen von 440 Vereinen und 50 Verbänden aus Mannheim und Teilen des Rhein-Neckar-Kreises auf die Fahne geschrieben hat. Unter dem Dach der Sportkreisjugend haben sich damit rund 60 000 Kinder, Jugendliche und junge Erwachsenen organisiert. Auf dem Sportkreisjugendtag, der Mitgliederversammlung der Sportkreisjugend Mannheim, wurde auf dem Gelände des TV Waldhof 1877 ein neuer Vorstand gewählt.

„Sportvereine und -verbände begeistern junge Menschen für den Sport und bieten ihnen so eine Möglichkeit zur Bewegung. Als Sportkreisjugend ist es unsere Aufgabe, unsere Mitgliedsvereine und -verbände bei ihren Aufgaben zu unterstützen“, betonte die neu gewählte Vorsitzende der Sportkreisjugend Mannheim, Hannah Ziegler, in ihrer Vorstellungsrede am Dienstagabend. Die 27-jährige Juristin und bisherige Stellvertreterin des Verbandes wurde am Dienstagabend von der Mitgliederversammlung einstimmig gewählt.

Nach über 30 Jahren Engagement, 15 davon als Vorsitzender der Mannheimer Sportkreisjugend, hatte ihr Amtsvorgänger Lutz Winnemann erklärt, „der Acker sei wohlbestellt und es sei an der Zeit, sich zurückzuziehen“. Als Dank für sein Engagement wählte die Mitgliederversammlung Winnemann einstimmig zum Ehrenvorsitzenden.

Patrick Falkenberg Stellvertreter

Direkt unterstützt wird Hannah Ziegler künftig durch Patrick Falkenberg (44), der zum neuen stellvertretenden Vorsitzenden gewählt wurde. Dem Vorstand gehören außerdem an: Maximilian Stahl (26) als Beauftragter für Finanzen, Tim Sperber (27) als Beauftragter für Jugendpolitik, Jens Degner (30) als Beauftragter für Freizeiten und Maßnahmen, Isabelle Sturm (23) als Beauftragte für die Öffentlichkeitsarbeit, Gisa Di Bella (23) als Beauftragte im Bereich Bildung, Til Ulbrich (24, TSG Ketsch) als Beauftragter der Vereine im Rhein-Neckar-Kreis, Dagmar Himmel (67) als Vertreterin der Verbände sowie die Beisitzer Amelie Bleiber (18), Alina Stegmeier (24) und Lea Werner (22).

Neben den Neuwahlen des Vorstandes wurde als weiterer großer Tagesordnungspunkt die Jugendordnung nach 13 Jahren an einigen Stellen geändert und an die aktuellen Gegebenheiten angepasst. So ist mit der Änderung künftig die Durchführung digitaler Sitzungen möglich. Zudem hat die Versammlung beschlossen, sich nun jährlich im Rahmen einer Mitgliederversammlung zu treffen, um über aktuelle, vereinsrelevante Themen zu berichten und zu beraten. zg