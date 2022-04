Einzelrunden für Oftersheim ein Fiasko

Der TTC Ketsch III konnte nach dem Erfolg gegen Dossenheim auch das Lokalderby der Tischtennis-Bezirksklasse bei der TTG EK Oftersheim II knapp mit 9:6 gewinnen und hat sich damit einen komfortablen Vorsprung auf die Abstiegszone erarbeitet.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Bezirksklasse TTG EK Oftersheim II – TTC Ketsch III ... Bezirksklasse TTG EK Oftersheim II – TTC Ketsch III 6:9 Oftersheim: Keller/Gericke, Biundo/Dubbelman, Gericke, Maier, Dubbelman (2). Ketsch: Cischinsky/Roth, Cischinsky (2), Martin, Pietrek, Roth (2), Faulhaber, Ebert. mbu

Im Doppel waren die stark ersatzgeschwächten Gastgeber zunächst tonangebend. Keller/Gericke und Biundo/Dubbelman hatten Oftersheim mit 2:1 in Führung gebracht, Cischinsky/Roth konnten in einem hart umkämpften Fünf-Satz-Krimi gegen Maier/Schuhmacher ein mögliches 3:0 der Oftersheimer mit 11:9 gerade noch verhindern.

Die erste Einzelrunde war für die Gastgeber allerdings ein Fiasko, vier klare Niederlagen in Serie brachte Ketsch mit 5:2 in Führung. Erst Routinier Rudi Dubbelman setzte sich mit 3:1 gegen Michael Ebert durch und verkürzte zum 3:5. Martin Faulhaber erhöhte gegen Florian Schuhmacher auf 6:3. In der zweiten Einzelrunde kamen die Gastgeber deutlich besser ins Spiel. Michael Keller war gegen Timo Cischinsky zumindest in den ersten beiden Sätzen lange Zeit auf Augenhöhe.

Wolfgang Gericke ließ Marvin Martin beim 3:1 keine Chance, Thorsten Maier rang Christoph Pietrek in fünf Sätzen nieder. Nicolas Biundo unterlag dagegen Fabian Roth mit 12:14 im fünften Satz, dadurch behielt Ketsch weiterhin die wichtige Führung mit zwei Punkten Abstand. Rudi Dubbelman krönte seine starke Leistung mit einem 3:0 gegen Martin Faulhaber. Auch im letzten Einzel hatte Oftersheim durchaus die Chance auf einen Sieg, doch Michael Ebert rettete mit einem klaren 11:5 im fünften Satz den knappen Ketscher Sieg gegen Florian Schuhmacher. Oftersheim bleibt durch die Niederlage weiterhin punktgleich mit dem TTV Heidelberg und dem TTC Hockenheim III, hat aber noch alle Möglichkeiten, zumindest die Relegation im Abstiegskampf zu erreichen. mbu

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2