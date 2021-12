Eisbären sind der klare Außenseiter

Eine eindeutigere Außenseiterrolle kann es eigentlich nicht geben, wenn die Eisbären Eppelheim als Schlusslicht der Eishockey-Regionalliga Südwest an diesem Sonntag auf den Spitzenreiter EHC Zweibrücken treffen. Von der Papierform her gibt es kaum Anhaltspunkte, die in der Partie, die um 18 Uhr beginnt, eine Überraschung vermuten lassen. Oder etwa doch?

In der Tat haben die zu Saisonbeginn starken Hornets zuletzt Federn gelassen. Die 18 Gegentore in den vorausgegangenen zwei Partien sind aber vor allem der Tatsache geschuldet, dass Stammtorwart Steven Teucke fehlte. Auf der anderen Seite haben auch die Eisbären große Personalsorgen. Zuletzt war sogar Trainer Sascha Trivunov nicht dabei. Für ihn musste Abteilungsleiter Thomas Korte an der Bande einspringen.

Der Trend der Eisbären ist aber trotz aller Probleme positiv zu bewerten, denn die Defensive schien zuletzt sattelfester aufzutreten. Problematisch ist aber auch weiterhin die Ineffizienz vor dem Tor. Gegen Zweibrücken würde es also helfen, wenn bei den Gästen erneut nicht alle Mann an Bord wären, denn immer noch steht erst ein Saisonsieg nach zehn Spielen zu Buche. mjw