Elf Plätze gutgemacht

Lennart Krayer, Mountainbiker der RSG Schwetzingen in der Bundesliga, ist erfolgreich in die Saison gestartet. In Obergessertshausen belegte der U23-Fahrer Platz 16 in der Elite-Wertung und wurde sogar Vierter seines Jahrgangs.

Unter optimalen Bedingungen überzeugte Krayer im 100-köpfigen Feld mit deutschen und internationale Fahrern. Von Platz 27 aus ging der Schwetzinger ins Rennen, arbeitete sich auf den ersten Runden um elf Plätze nach vorne und hielt seine Position bis ins Ziel.

Eine Sekunde fehlt

Lennart Krayer (RSG Schwetzingen) belegt im ersten Rennen der Mountain-bike-Bundesligasaison auf Anhieb Platz vier. © RSG/Küstenbrück

Rang 15 verpasste Lennart Krayer am Ende schließlich nach einem Spurtduell lediglich um eine einzige Sekunde. zg

